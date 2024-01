Calciomercato Roma, addio e Pinto ‘sbloccato’: spunta la Premier

Calciomercato Roma, addio immediato e doppia offerta in Serie A: spunta anche la Premier League. A Trigoria hanno già deciso.

Se è vero che, come più volte sottolineato, tanti aspetti sono stati degnamente attenzionati nel corso di quest’ultimo periodo in casa Roma, è altrettanto giusto evidenziare come l’attenzione principale degli addetti ai lavori debba adesso orientarsi nuovamente su un futuro e un presente che hanno ancora tantissimo da offrire. Incassato l’addio di Mourinho, la piazza tutta deve ripartire con quel De Rossi certamente non meno noto o amato, accolto come preventivabile a braccia aperte da una tifoseria che ha sempre fatto di lui icona, bandiera e vanto.

La speranza da parte della piazza è quella di poter provare a toccare nuovamente punti elevati della classifica sotto una guida carismatica come quella di De Rossi, consapevolmente però anche rispetto alle tante altre necessità con le quali fare i conti per poter cercare di affrontare in modo più degno questa seconda parte di stagione, che ha ancora tanto da dire e offrire.

Calciomercato Roma, triplo interesse per Kumbulla: prima decisione presa

Ciò spiega il motivo per il quale, dunque, tantissimi aspetti sono in questa fase attenzionati in quel di Trigoria, dove regna certamente un alone di incertezza legata ai tanti cambiamenti del recente passato e destinati a proseguire anche prossimamente, con la partenza sempre più vicina di Tiago Pinto e le tante evoluzioni che potrebbero derivare dalle scelte dirigenziali e societarie sulle nuove figure da inserire nell’azienda dei Friedkin.

Ciò non cancella, comunque, la grande attenzione rivolta ad un calciomercato fin qui pressoché bloccato dai soliti motivi, di cui ormai noto e che da tempo costringono Pinto e colleghi ad agire nel pieno rispetto delle norme accordate con la Uefa. A tal proposito, non sfuggano le ultime notizie riferite dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, relativamente alla possibile uscita di Kumbulla.

Quest’ultima possibilità, che potrebbe legarsi anche allo scenario Angeliño, non è da escludersi, al netto della presa di posizione della Roma. Per l’ex Hellas Verona, infatti, sono state palesate attenzioni da Torino, Genoa e un club di Premier League, con proposte arrivate con la formula del prestito secco, l’unica attualmente considerata possibile in quel di Trigoria, dove non parrebbero contemplate ipotesi di scenario con diritto o obbligo di riscatto.