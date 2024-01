Le ultime fasi del calciomercato di gennaio stanno regalando scossoni importanti, soprattutto in attacco

Dopo l’amichevole in terra araba, la Roma è tornata nella Capitale per continuare la preparazione in vista della Salernitana. In programma lunedì alle 20.45, la sfida contro i campani rappresenterà la seconda gara ufficiale con Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa. Il nuovo allenatore ha deciso di puntare con maggiore insistenza sulla difesa a quattro e per questo ha chiesto un terzino sinistro e un fantasista di piede mancino alla dirigenza romanista.

La pista Angelino anticipata dalla nostra redazione è sempre più calda e per sacramentare l’accordo già trovato con il calciatore e con il Lipsia serve l’uscita di un elemento già presente in rosa. La cessione di Matias Vina al Flamengo, non libera infatti un posto nella lista Uefa. Per quanto riguarda l’attacco, l’arrivo di Tommaso Baldanzi in prestito con obbligo di riscatto condizionato è vincolato all’ok dei Friedkin.

Salta Belotti, la Fiorentina chiude un altro scambio

Tornando alle cessioni, i maggiori indiziati alla partenza, oltre all’interruzione del prestito di Renato Sanches, sono Zeki Celik, Marash Kumbulla e Andrea Belotti. Per quanto riguarda quest’ultimo si era parlato di un possibile scambio con Jonathan Ikoné, ma la differenza d’ingaggio tra i due calciatori non ha fatto mai decollare la trattativa con la Fiorentina. Il club viola non ha tuttavia abbandonato l’idea di ingaggiare un nuovo attaccante.

Secondo ‘Sky Sport’, infatti, ci sono stati nuovi contatti con la Salernitana, prossima avversaria della Roma, per lo scambio Nzola-Dia. Anche in questo caso, si tratterebbe di una doppia operazione in prestito. Un affare che non presenta alcuna ostativa dal punto di vista economico, ma che sin qui è stata frenata dall’attaccante viola. L’ex Spezia non è infatti convinto della destinazione campana e vorrebbe restare a Firenze per continuare a giocarsi le sue possibilità. Nonostante ciò, i due club continueranno a trattare e non è escluso che si possa addivenire ad una fumata bianca prima del match tra granata e giallorossi.