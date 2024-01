‘Lieto fine’ Pinto, la Roma non si arrende: colpaccio in Serie A

La Roma fa sul serio, rinforzo super in Serie A per De Rossi: il prezzo è stato già fissato.

Continua il lavoro in quel di Trigoria per provare a dare degna prosecuzione a quanto fin qui fatto da Daniele De Rossi in questa primissima fase della sua nuova vita con la Roma. Le vesti da allenatore, come mai celato negli ultimi anni dallo storico numero 16, parevano da tempo essere nel suo destino, in grado di regalargli in modo quasi del tutto inaspettato la possibilità di arrivare subito su una panchina che lo stesso De Rossi pareva aver posto come punto di approdo per questa nuova fase professionale.

Così non è stato, con Daniele ritrovatosi a gestire una squadra certamente in difficoltà ma a lui ben nota, in una parentesi complicata e influenzata dall’esonero immediato quanto inatteso di José Mourinho, i cui strascichi non sono stati ancora del tutto superati da una tifoseria legatasi visceralmente alllo Special One.

Calciomercato Roma, 15 milioni per Baldanzi: continua il lavoro in quel di Trigoria

Il nome e il carisma di “Capitan futuro” non sono però certamente da meno e, al netto della consapevolezza di dover lavorare ancora su tanti altri aspetti, De Rossi pare essere rientrato in quel di Trigoria con grandissima voglia di fare bene, prendendosi importanti responsabilità con una squadra da lui prontamente definita “forte” e all’altezza dell’obiettivo Champions League.

Da tale punto di vista, dunque, non vanno dimenticati o sottovalutati i possibili segnali provenienti dal calciomercato, durante il quale, in quest’ultima settimana di possibilità operativa concessa a Tiago Pinto in quel di Trigoria prima del suo addio ufficiale alla Roma, potrebbero arrivare importanti aggiornamenti. Il nome più caldo resta quello di Angelino ma, nella stessa giornata di ieri, anche quello di Tommaso Baldanzi ha generato non poche attenzioni.

A tal proposito, non sfugga la conferma lanciata dalla giornalista di Calciomercato.it, Eleonora Trotta, che ha evidenziato in queste ore come la pista per arrivare al fantasista dell’Empoli resti vivida e concreta: in Toscana valutano Baldanzi 15 milioni di euro e la Roma sarebbe in questa parentesi in pieno lavoro per consegnare quello che sarebbe un jolly di non poca importanza e qualità per Daniele De Rossi.