Lukaku ha scelto l’Arabia Saudita: annuncio clamoroso

Romelu Lukaku apre le porte al campionato in Arabia Saudita, con un annuncio a sorpresa che può riscrivere il futuro del bomber belga. Ecco le parole dell’attaccante della Roma.

La Roma di De Rossi è reduce dall’amichevole di Riad contro l’Al Shabab. La squadra giallorossa è scesa in campo ieri in Arabia Saudita, vincendo la sfida per 2-1. Il nuovo allenatore romanista ha scelto di schierare un mix di giovani e calciatori più esperti nel test di Riad. Le reti della vittoria portano le firme del giovane Joao Costa, che oltre alla rete si è ben distinto come ala destra, e di Romelu Lukaku. Il centravanti belga, già in rete contro il Verona all’esordio in panchina di DDR, ha deciso la sfida amichevole in Arabia.

Il numero 90 giallorosso è stato schierato da Daniele De Rossi poco dopo l’ora di gioco. Romelu Lukaku è subentrato a Belotti ed ha nuovamente timbrato il cartellino dei marcatori, con l’auspicio di trovare continuità anche nell’insidiosa trasferta di Salerno. La squadra giallorossa, per tentare di risalire la classifica della Serie A, dovrà vincere in casa della Salernitana, fanalino di coda in classifica. Fondamentale sarà l’apporto del centravanti belga, capocannoniere dei suoi con 15 reti in 26 presenze fin qui. Il futuro dell’attaccante, di proprietà del Chelsea, è un quesito da sciogliere in vista della prossima stagione.

Lukaku promuove il campionato in Arabia Saudita: l’annuncio da Riad

L’accordo con la Roma per il prestito secco scadrà a giugno, ed il Chelsea non sembra pronto a scendere dalla valutazione di oltre 40 milioni per il suo cartellino. Già in estate, dopo la rottura con l’Inter, si era fatta avanti l’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita, sfumato con lo sbarco a Trigoria.

Subito dopo l’amichevole tra Al Shabab e Roma, Romelu Lukaku è stato intervistato dai media arabi. Il centravanti belga ha promosso il campionato saudita: “Nei prossimi due anni vedo la Saudi Pro League diventare una delle migliori al mondo, se non la migliore.” Big Rom ha poi aggiunto: “I club fanno tanti sforzi per portare qui i grandi giocatori, stanno migliorando molto. Potrebbe essere la migliore competizione del mondo.”