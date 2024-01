Addio Lukaku, non solo Arabia: blitz clamoroso in Serie A

Il futuro di Romelu Lukaku resta un nodo da sciogliere in casa Roma. Oltre alla corte dell’Arabia Saudita, spunta un effetto domino travolgente in Serie A.

Hanno fatto rumore le parole pronunciate da Romelu Lukaku, a margine dell’amichevole della Roma in Arabia Saudita. L’attaccante giallorosso, trascinatore fin qui dei suoi, ha speso parole al miele per il campionato arabo. Già dalla scorsa estate il suo arrivo nella Saudi Pro League sembrava ad un passo, prima della fumata bianca che lo ha visto sbarcare a Roma. Oltre alla corte dei petroldollari, sempre attuale per il bomber di proprietà del Chelsea, spunta una clamorosa ipotesi di scippo in Serie A per la squadra giallorossa.

Resta un tema caldo il futuro professionale di Romelu Lukaku in vista della prossima stagione. Il centravanti belga nella scorsa sessione di calciomercato estivo è stato uno dei nomi più gettonati. Dalla rottura con l’Inter, all’ipotesi di arrivo alla Juventus, per finire con lo sbarco a sorpresa alla Roma. Il suo arrivo nella Capitale venne accolto da tantissimi tifosi festanti, felicità ripagata in campo dal bomber belga arrivato in prestito. Fin qui il suo ruolino di marcia parla chiaro: 15 reti in 26 partite con la maglia giallorossa. Oltre ad essere il cannoniere stagionale della Roma, le sue prestazioni in campo continuano ad attirare diverse serene di mercato in vista della prossima stagione.

Futuro Lukaku, non c’è solo l’Arabia Saudita: spunta la pista Napoli

Il cartellino del centravanti classe ’93 è di proprietà del Chelsea, che non pare intenzionato a scendere dalla valutazione di oltre 40 milioni di euro in estate. Scenario che allontana la permanenza a Roma di Lukaku, soprattutto qualora dovesse fallire la qualificazione in Champions League. Oltre alla solita corte dell’Arabia Saudita, con l’Al Hilal in prima fila, spunta l’effetto domino in Serie A.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il centravanti belga potrebbe finire nel mirino in estate del Napoli di De Laurentiis. La squadra partenopea secondo il quotidiano potrebbe tentare l’assalto a Lukaku in caso di cessione di Osimhen, destinazione Premier League. Uno scenario che fa tremare i tifosi della Roma, mentre il bomber belga cerca continuità di reti in vista della trasferta a Salerno di lunedì sera.