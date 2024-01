Come Tiago Pinto, UFFICIALE: addio a fine mercato

Si smuovono le acque del centro sportivo Fulvio Bernardini, in seguito ad un addio inaspettato all’interno di un rinomato club europeo

Dopo il clamoroso addio di Jurgen Klopp, il Liverpool perde un’altra pedina della propria scacchiera, in questo caso già a partire dal termine del mercato invernale.

Il direttore sportivo del Liverpool, Jorg Schmadtke, si appresta a lasciare il club in concomitanza con la chiusura della finestra di trasferimento di gennaio.

A Roma si ragiona su Schmadtke per il dopo Pinto

Il Liverpool, aveva accolto Schmadtke con un contratto a breve termine lo scorso giugno, in seguito all’uscita del precedente direttore sportivo Julian Ward, a sua volta subentrato a Michael Edwards appena un anno prima. Nonostante il Liverpool avesse già avviato le trattative per le future operazioni di mercato estive, prima dell’ingresso di Schmadtke, il dirigente tedesco di 59 anni ha successivamente diretto la finestra di trasferimento, portando all’innesto di talenti come Dominik Szoboszlai, Wataru Endo, Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister. La strategia di mercato prevedeva anche le cessioni di Fabinho e Jordan Henderson a club sauditi. Nel frattempo, precedentemente all’ingaggio di Schmadtke, giocatori come Naby Keita, James Milner, Oxlade-Chamberlain e Roberto Firmino avevano già concordato di lasciare il Liverpool al termine della stagione 2022-23, dunque non si tratta di talenti persi durante e a causa della gestione Schmadtke .

In occasione del comunicato ufficiale, Schmadtke ha espresso gratitudine per l’opportunità fornitagli dal prestigioso club inglese: “Il Liverpool è davvero un club speciale e avere avuto l’onore di contribuire qui è stato straordinario, nonostante fosse chiaro sin dall’inizio che sarebbe stato solo per un breve periodo”. Adesso, con Tiago Pinto in uscita da Trigoria, i vertici giallorossi potrebbero seriamente prendere in considerazione il direttore sportivo tedesco, il quale si inserirebbe in una breve lista di papabili candidati per il ruolo lasciato libero dal DS portoghese, ancora impegnato nella sessione di mercato in corso.