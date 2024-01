De Rossi ha detto sì: doppio sacrificio Roma per il vice-Dybala

Nell’ultima settimana di calciomercato invernale la Roma può piazzare nuovi colpi per Daniele De Rossi. Pinto è in missione, prima dell’addio, per arrivare alla fumata bianca.

Il conto alla rovescia è iniziato, il 1 febbraio si chiuderà la sessione di calciomercato invernale. Sarà l’ultima in casa Roma a guida Tiago Pinto, con l’addio al dirigente portoghese annunciato ad inizio anno. L’ex Benfica sta continuando a lavorare per regalare gli ultimi rinforzi alla squadra giallorossa, mentre è tutto fatto per la cessione di Matias Vina in Brasile. In attesa di nuove uscite, con il terzino che in estate era già stato ceduto in prestito al Sassuolo, sono due i nomi più caldi in entrata in casa giallorossa.

L’arrivo in panchina di Daniele De Rossi, scelto dai Friedkin per sei mesi dopo l’esonero di José Mourinho, sembra aver modificato anche le manovre di Tiago Pinto. L’ex Capitano nelle prime due uscite sulla panchina della Roma ha schierato la difesa a quattro, dove la coperta è più corta nel ruolo di terzino sinistro. Leonardo Spinazzola è l’unico interprete del ruolo, con Zalewski più avanzato e Kristensen adattato da destra. Il prescelto per rafforzare la corsia mancina sembra essere Angelino, si attende la fumata bianca decisiva con il Lipsia per il passaggio dello spagnolo a Trigoria. L’altro nome caldo in entrata è uno dei gioiellini della Serie A, reduce da una prima parte di stagione complicata.

Calciomercato Roma, si tratta Baldanzi per De Rossi: doppio sacrificio tra i Primavera

Riflettori puntati su Tommaso Baldanzi, fantasista dell’Empoli. La squadra toscana sembra pronta a cederlo già a gennaio, sulla base di un’offerta che oscilla tra i 13 ed i 15 milioni di euro. La Roma sta seguendo la pista sulla trequarti per regalare il classe 2003 a De Rossi negli ultimi giorni del mese di gennaio.

Secondo quanto evidenzia il ‘Corriere dello Sport’, un contatto decisivo tra Roma ed Empoli potrebbe esserci oggi nell’assemblea di Lega. De Rossi avrebbe già detto sì al giovane trequartista, che per caratteristiche ricorda Paulo Dybala. Secondo il quotidiano nell’operazione potrebbe finire uno/due giovani della Primavera giallorossa, si fanno i nomi di Pagano, Pisilli e Joao Costa.