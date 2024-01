Addio Roma: colpo di scena Lukaku-Belotti

Calciomercato Roma, intreccio in attacco tra il futuro di Romelu Lukaku e quello di Andrea Belotti. Il centravanti belga può decidere il destino immediato dell’ex Torino.

Il mese di gennaio è stato ricco di colpi di scena in casa Roma. A partire dall’annuncio del divorzio con Tiago Pinto, pronto a lasciare dopo la sessione di calciomercato invernale. Poi c’è stato il clamoroso ribaltone in panchina, con l’esonero di José Mourinho e la nomina di Daniele De Rossi da parte dei Friedkin. A pochi giorni dal termine del mercato invernale spunta un nuovo intreccio in attacco in casa giallorossa.

Al debutto stagionale contro la Salernitana, avversaria in trasferta domani, la Roma era stata trascinata da Andrea Belotti. Il Gallo siglò una doppietta da applausi allo stadio Olimpico, prima della fumata bianca decisiva che portò al colpo Lukaku in estate. L’arrivo del centravanti belga, trascinatore dei suoi fin qui, ha tolto spazio all’ex capitano del Torino, scavalcato nelle gerarchie anche da Azmoun nella prima metà di stagione. Il cambio modulo adottato da De Rossi potrebbe chiudere nuovamente le porte al Gallo, ed il suo futuro continua ad essere in bilico negli ultimi giorni di gennaio.

Calciomercato Roma, addio Lukaku e futuro Belotti: nuovo colpo di scena

A decidere il destino invernale di Belotti potrebbe però essere il futuro di Romelu Lukaku. Il centravanti è arrivato in prestito secco in estate alla Roma, con il Chelsea che ne detiene il cartellino. Secondo gli addetti ai lavori il destino dell’attaccante ex Inter in vista della prossima stagione sarà lontano da Trigoria.

Secondo l’edizione odierna del “Corriere della Sera” il prossimo anno Lukaku sarà sicuramente lontano da Roma. Per il futuro di big Rom si parla di un ritorno in Premier League, oltre alla pista in Arabia Saudita riaccesa dalle parole del bomber dopo l’amichevole dei giallorossi a Riad. Secondo il quotidiano, che da per certo l’addio tra il belga ed i giallorossi la prossima stagione, la Roma non cederebbe Belotti a gennaio per non stravolgere completamente l’attacco del prossimo anno.