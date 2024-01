Prestito annullato e nuova firma con la Roma: il presidente ha detto sì

La Roma torna in campo domani sera, in casa della Salernitana, mentre si accendono nuovi scenari di mercato. Fari puntati sulle ultime manovre di Tiago Pinto: doppio intreccio in prestito.

Vigilia di campionato in casa Roma. Tra poco ci sarà la conferenza stampa di Daniele De Rossi, per presentare la gara in casa della Salernitana. Entrambe le squadre sono a caccia di punti per risalire la propria classifica, i giallorossi vogliono avvicinarsi alla zona Champions, mentre i granata sono fanalino di coda in Serie A. Nel campionato italiano si accende un nuovo scenario che coinvolge le ultime manovre di Tiago Pinto prima del già annunciato addio a febbraio.

Tra campo e mercato sono giorni cruciali in casa Roma. In mattinata ci sarà la conferenza stampa di Daniele De Rossi, alla vigilia della sfida in casa della Salernitana. La squadra campana è ultima in classifica ed alla disperata ricerca di punti salvezza. Non mancheranno insidie per la formazione giallorossa, che a sua volte vuole ridurre le distanze nella corsa al posto in Champions League. Tornando alla lotta salvezza, c’è un nuovo intreccio in vista per Tiago Pinto, pronto a salutare i giallorossi al termine della finestra di calciomercato invernale.

Calciomercato, doppio intreccio Roma-Cagliari: Shomurodov e Kumbulla nel mirino

Possibile nuovo asse di mercato tra Roma e Cagliari, con gli isolani che saranno ospiti allo stadio Olimpico la prossima settimana. In estate è sbarcato in Sardegna l’attaccante Eldor Shomurodov, che sta faticando a trovare spazio anche per via di guai fisici che lo stanno tormentando, e non è escluso che i rossoblù decidano di interrompere il prestito per l’ex Genoa.

Chi invece potrebbe firmare, nuovamente in prestito, per sei mesi con il Cagliari è Marash Kumbulla. Il difensore centrale sta tornando gradualmente a disposizione dopo un lungo stop ed il cambio di modulo adottato da De Rossi in difesa potrebbe togliergli spazio. L’albanese è finito nella lista dei partenti ed i sardi, come scrive quest’oggi la Gazzetta dello Sport, starebbero ragionando per farlo sbarcare alla corte di mister Ranieri. Il presidente della squadra isolana avrebbe dato già il via libera all’operazione.