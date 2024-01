Accordo trovato e nuovo bomber: salta Belotti

Sono ore frenetiche per il calciomercato della Roma, tra l’arrivo di Angelino, la ricerca di un fantasista e le cessioni

Iniziato con l’arrivo di Angelino nella Capitale, l’ultimo lunedì di gennaio si concluderà con Salernitana-Roma. La seconda gara dell’era Daniele De Rossi ha assunto un’importanza ancora maggiore in virtù dei risultati del weekend, vista la sconfitta della Fiorentina e i pareggi di Bologna, Lazio e Napoli. In caso di successo, i giallorossi conquisterebbero il quinto posto, con una gara in più rispetto alle altre contendenti al piazzamento alla prossima Champions League.

Pareggiata per 2-2, la gara di andata ebbe un grande protagonista in Andrea Belotti, autore di una doppietta. A distanza di un girone, la stagione che sembrava iniziata nel migliore dei modi, per il Gallo si è trasformata in un percorso in chiaroscuro. L’attaccante 30enne è uno dei calciatori potenzialmente in uscita, ma sin qui ha avuto le idee molto chiare sul proprio futuro. La scorsa settimana si è parlato di un potenziale scambio con Ikoné, ma l’operazione non è andata a buon fine a causa delle differenze d’ingaggio e della mancata cessione di M’bala Nzola da parte dei Viola.

Il Betis molla Belotti, accordo col nuovo bomber

Nonostante ciò, il Gallo continua a ritenere l’opzione gigliata e in generale una permanenza in Italia le uniche possibili vie di fuga dalla Capitale. Ne sa qualcosa il Betis Siviglia, che di recente ha chiesto informazioni per il bomber di Calcinate, ricevendo un gentile rifiuto. Il club andaluso, sin qui non è tornato alla carica per Belotti e, anzi, ha continuato il suo casting studiando altri profili. Avila, Raul de Tomas, Muriqi e Depay sono i profili seguiti in Liga, ma nelle ultime ore è emersa con forza un’altra candidatura.

Secondo ‘fichajes.com’, infatti, Cedric Bakambu sta guadagnando posizioni nelle gerarchie betiche. Il giornalista Ekrem Konur si spinge ancora oltre, parlando di un accordo già raggiunto con l’ex attaccante del Villarreal. Sotto contratto con il Galatasaray fino al 30 giugno del 2025, il 32enne potrebbe lasciare Istanbul con la formula del prestito con diritto di riscatto.