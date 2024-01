Belotti ha detto sì, doppio intreccio in Serie A e Roma bruciata

Calciomercato Roma, il futuro di Andrea Belotti resta un tema caldo negli ultimi giorni di gennaio. Il doppio intreccio cambia subito le carte in tavola per la Roma.

La Roma di Daniele De Rossi torna in campo contro la Salernitana. Il posticipo della ventiduesima giornata di Serie A rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre. I giallorossi cercano continuità di risultati fuori dallo stadio Olimpico, per accorciare le distanze dalla zona Champions League. I campani sono fanalino di coda della Serie A e vogliono a loro volta accorciare la classifica nella zona salvezza. Nella sfida d’andata a rubare la scena in casa Roma era stato il Gallo, Andrea Belotti, protagonista del calciomercato in uscita in questi giorni.

Tra la gara d’andata e quella di ritorno è cambiato tanto per Andrea Belotti in casa Roma. Se nel debutto stagionale contro la Salernitana, terminato 2-2 allo stadio Olimpico, il Gallo era stato trascinatore dei suoi- ora il futuro sembra lontano da Trigoria. Pochi giorni dopo la doppietta dell’ex Torino, la squadra giallorossa annunciava l’ingaggio di Romelu Lukaku. L’arrivo del bomber belga ha tolto spazio al Gallo, superato poi nelle gerarchie di José Mourinho anche dal nuovo arrivato Sardar Azmoun. Ora, con l’arrivo di Daniele De Rossi in panchina, il futuro dell’attaccante resta un nodo da sciogliere in vista degli ultimi giorni di calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, la Fiorentina non molla Belotti: doppio colpo a gennaio

L’ex capitano del Torino potrebbe essere ceduto dalla Roma negli ultimi giorni del mercato di gennaio. La squadra giallorossa, che sta per annunciare il terzino sinistro Angelino, potrebbe cercare rinforzi anche sulle corsie offensive oltre che sulla trequarti. Ed occhio al doppio intreccio con la Fiorentina.

La squadra viola, secondo quanto rivelato dalla direttrice di calciomercato.it Eleonora Trotta, sta cercando di piazzare il doppio colpo clamoroso a gennaio. Il primo nome è quello di Albert Gudmundsson, gioiello del Genoa. L’islandese è stato accostato anche alla Roma, ma in ottica della prossima stagione. Altra pista da seguire in attacco per la squadra toscana è proprio quella che porta a Belotti. Il Gallo avrebbe già accettato la destinazione, in caso di addio a Nzola può arrivare la fumata bianca attesa.