Calciomercato Roma, svolta last minute sulla fascia

Le fasce, difensive e offensive, stanno monopolizzando gli ultimi giorni di calciomercato in casa Roma

Arrivato nella mattinata di lunedì 29 gennaio nella Capitale, Angeliño sarà il nuovo terzino sinistro della Roma. Una trattativa anticipata dalla nostra redazione in tempi non sospetti e che ha riconsegnato a quella fascia un proprietario di piede mancino dopo diverso tempo. L’arrivo dello spagnolo nelle volontà di allenatore e dirigenza non dovrebbe essere l’ultimo in questa sessione di calciomercato. In virtù del cambio di modulo, Daniele De Rossi ha chiesto un trequartista di piede mancino che possa ricoprire il ruolo di vice Dybala nel 4-3-2-1 o 4-3-3.

L’obiettivo principale resta Tommaso Baldanzi, ma la valutazione dell’Empoli non scende sotto i 15 milioni di euro. L’apertura alla formula del prestito con riscatto rappresenta un primo via libera, ma Tiago Pinto ha bisogno di piazzare alcune cessioni prima di affondare il colpo in maniera decisa con la dirigenza toscana. Detto che Andrea Belotti ha già dato la propria disponibilità ad un eventuale trasferimento alla Fiorentina, uno degli altri nomi caldi in uscita è quello di Zeki Celik.

Calciomercato Roma: “Diverse offerte per Celik”

Le ultime notizie provenienti dalla Turchia confermano il raffreddamento della pista turca per l’ex Lille. Secondo il giornalista Kutlu Akpınar “il Galatasaray al momento non ha presentato alcuna offerta per Celik e a quanto mi risulta Zeki è seguito anche da altri club europei”. Molto vicino alle vicende del Gala, il corrispondente turco ha poi aggiunto: “Credo anche che il Galatasray, dopo aver incassato una cifra astronomica per Boey (30 milioni più bonus, ndr) e visto l’interesse per giocatori come Assignon, non faccia un tentativo nemmeno per Cedric Soares.

“Mancano ancora diversi giorni alla fine del mercato – si legge su ‘habersarikirmizi.com’ – e in ogni minuto possono esserci nuovi movimenti su molti giocatori, compresi Celik e Cedric, ma in questo momento la situazione è questa”.