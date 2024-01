Addio Belotti: trovato l’accordo con la Roma

Il futuro di Andrea Belotti sembra più lontano da Trigoria negli ultimi giorni di calciomercato invernale. Trovato l’accordo con la Roma, attesa per la fumata bianca decisiva.

La Roma si sblocca in entrata, ufficializzando il colpo Angelino in queste ore. Il laterale spagnolo arriva in prestito dal Lipsia e rappresenta il secondo rinforzo di gennaio. Prima dell’annunciato addio con Tiago Pinto non sono escluse novità e colpi last minute in casa giallorossa. Sistemata la questione riguardante la corsia mancina, ora il general manager portoghese può concentrarsi sul fronte delle uscite. In rotta d’addio rimane Andrea Belotti, che potrebbe lasciare Trigoria negli ultimi scampoli del mercato invernale.

Definito ed annunciato l’arrivo dello spagnolo Angelino sulla corsia mancina ora la Roma può concentrarsi sulle uscite. Sono diversi i calciatori in odore di addio a Trigoria, con le manovre finali di Tiago Pinto a farla da padrone. Il general manager portoghese ad inizio febbraio si separerà dalla Roma dopo tre stagioni, e non è escluso che lasci con diversi movimenti a sorpresa. Dopo gli arrivi in prestito di Hujsen e Angelino, il lusitano potrebbe concentrarsi sullo sfoltimento della rosa, con un occhio sempre ai conti del club giallorosso. In quest’ottica potrebbe salutare a stretto giro di posta Andrea Belotti, che continua ad essere nel mirino della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Belotti dalla Roma alla Fiorentina, primo accordo trovato: attesa per Nzola

Continuano i contatti tra Roma e Fiorentina per il passaggio in Toscana di Andrea Belotti. Il club viola sembra intenzionato a regalare nuovi rinforzi ad Italiano negli ultimi giorni del mercato invernale. E, secondo quanto evidenzia su ‘X’ il giornalista Niccolò Ceccarelli, i due club avrebbero già trovato un principio di accordo per il ‘Gallo’ per il prestito oneroso.

A rilanciare la pista Fiorentina per Belotti ci ha pensato anche Gianluca Di Marzio, che ha sottolineato come l’attaccante abbia già detto sì alla nuova esperienza in Serie A. Ultimo tassello mancante, secondo il cronista Sky, è rappresentato dalla cessione di Nzola reduce da una prima metà di stagione decisamente deludente a Firenze.