Calciomercato Roma, UFFICIALE Angelino: formula e numero di maglia

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio ufficiale della firma di Angelino. La società giallorossa comunica formula e numero di maglia scelto dal laterale spagnolo.

Dopo lo sbarco, le visite mediche e la firma, arriva l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Angelino in casa Roma. Il terzino sinistro spagnolo arriva dal Lipsia, che lo aveva girato in prestito ad inizio stagione al Galatasaray. I turchi hanno annullato il prestito e permesso al laterale mancino di firmare con la Roma. Il calciatore iberico è stato ufficializzato sul sito della squadra giallorossa, che ha specificato la formula dell’ingaggio, oltre al numero di maglia scelto per l’avventura nella Capitale.

La Roma ufficializza il secondo colpo in entrata della finestra di calciomercato invernale. Come anticipato dalla nostra redazione il terzino sinistro Angelino è il secondo colpo del mercato di riparazione giallorosso. andrà a rinforzare l’out di sinistra orfano recentemente di Spinazzola per infortunio. Ora lo spagnolo si candida come potenziale protagonista sulla corsia mancina, dove finora De Rossi aveva scelto Kristensen da adattato. Il calciatore classe ’97 arriva in prestito dal Lipsia, firmando a titolo temporaneo con la Roma, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo. Il laterale ha parlato ai microfoni del club: “Quando ho sentito pronunciare la parola Roma, non ho avuto la minima esitazione“.

Calciomercato Roma, annunciato Angelino: formula e numero di maglia

Prestito per sei mesi ed opzione per l’acquisto definitivo a fine stagione, ecco la formula della firma di Angelino con la Roma. Il laterale ha dichiarato: “Non vedo l’ora di conoscere il mister e i miei nuovi compagni e di mettermi a loro disposizione.”

Il terzino sinistro spagnolo indosserà la maglia numero 69 nella sua esperienza con la Roma. A margine della presentazione ufficiale sul sito, sono arrivate anche le parole del partente Tiago Pinto. Il dirigente portoghese ha così commentato l’arrivo del terzino: “Diamo il benvenuto a un calciatore nel pieno della maturità calcistica: riteniamo che le sue caratteristiche tecniche, unite al bagaglio di esperienze che ha accumulato nelle leghe europee più competitive, possano sposarsi con la nostra rosa e accrescerne il potenziale.“