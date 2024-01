Calciomercato Roma, addio in extremis Belotti: ha deciso

Calciomercato Roma, addio sul gong e nuovo affondo: arriva la sentenza di Belotti. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Al di là delle tante questioni che hanno toccato il mondo Roma nel corso di queste ultime settimane relativamente alla vicenda panchina e all’addio di Mourinho, si sono segnalate in questi ultimi giorni non poche novità rispetto alla possibilità di assistere a mosse intelligenti e concrete da parte di Tiago Pinto e colleghi per coadiuvare De Rossi nel non semplice compito di risalita in classifica.

Per ora, al di là delle difficoltà e dei palesi limiti da superare e perfezionare, il rendimento di Bove e colleghi ha permesso di ottenere sei punti nelle prime due gare dello storico numero 16 sulla panchina capitolina: fondamentale, adesso, trovare continuità e provare a confidare in interventi mirati e tempestivi rientri a disposizione. Da quest’ultimo punto di vista, il ritorno a Roma di Aouar potrebbe essere un fattore quantomeno importante da un punto di vista numerico, con l’algerino schierato da De Rossi già per uno spezzone di gara contro la Salernitana.

In attesa di uno Ndicka finora impegnato con veemenza e continuità in Coppa d’Africa, le novità principali hanno interessato anche un calciomercato che, dopo l’arrivo di Hujisen, pareva essersi congelato. Così non è stato, come confermato dall’arrivo nella Capitale di Angelino e dagli inattesi interessi per Tommaso Baldanzi, accostato con sempre maggiore veemenza alla Roma in quest’ultima settimana ma ad oggi ancora saldamente in quel di Empoli.

Calciomercato Roma, addio in extremis Belotti: nuovo affondo Fiorentina e decisione presa

Se anche su questo fronte le ultime quarantotto ore del mese di gennaio potrebbero essere molto indicative, non va nemmeno sottovalutata la questione relativa alle uscite, da sempre strettamente correlata alle possibilità di intervento sul mercato concesse al club dei Friedkin. I nomi candidati fin qui a possibili addii sono quelli noti, quali Celik, Renato Sanches, Kumbulla o Belotti. Proprio sul Gallo, nelle ultime ore, sono arrivati aggiornamenti non trascurabili.

Come si ricorderà, l’ex Torino è finito nel mirino di diversi club esteri, oltre che di una Fiorentina da inizio anno alle prese con un evidente e complicato limite in zona offensiva. Dopo aver assistito alla perdita di vigore di quel possibile scenario di scambio tra Belotti e Ikoné, i Viola non hanno comunque smarrito gli interessi per il centravanti di De Rossi, fin qui scarsamente impiegato nel suo secondo anno giallorosso, dopo una prima esperienza capitolina tutt’altro che felice in termini realizzativi.

Come riporta Gianluca Di Marzio, la Fiorentina potrebbe adesso concretizzare un nuovo tentativo per consegnare Belotti a Vincenzo Italiano: il giocatore, dal proprio canto, sta rifiutando tutte le offerte giungenti dall’estero e ha deciso che, in caso di addio alla Roma, la sua carriera dovrà proseguire in Italia.