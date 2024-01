Calciomercato Roma, doppietta low cost: svolta giallorossa

Calciomercato Roma, doppietta low cost e conto alla rovescia per la fumata bianca. Svolta giallorossa totale per Tiago Pinto a pochi giorni dall’addio.

Negli ultimi giorni di calciomercato invernale la Roma può riservare nuovi movimenti, sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda il fronte degli arrivi nelle scorse ore è stato depositato in Lega il contratto di Angelino. Il nuovo terzino sinistro arriva in giallorosso dal Lipsia, dopo aver passato la prima metà della stagione al Galatasaray. Il club turco ha annullato il prestito con i tedeschi, che hanno girato il laterale spagnolo alla Roma con un nuovo prestito. Ma l’intreccio con i giallorossi di Istanbul possono offrire una sponda in uscita a Tiago Pinto.

Archiviata con l’ennesima vittoria di misura la trasferta contro la Salernitana, in casa Roma si accendono diversi scenari di mercato. Definito l’arrivo in prestito di Angelino dal Lipsia, che andrà a rafforzare la corsia mancina giallorossa con il solo Spinazzola interprete del ruolo. Daniele De Rossi, dopo l’infortunio dell’ex Atalanta, ha scelto di schierare l’adattato Kristensen nella difesa a quattro. Nelle prime due partite di campionato a guida DDR, non è mai sceso in campo il turco Zeki Celik, uno degli indiziati a partire in inverno.

Calciomercato Roma, Celik nel mirino del Galatasaray: doppietta in corsia

Nuovo intreccio in corsia con il Galatasaray, che oltre ad Angelino, ha ceduto sulla destra Sacha Boey al Bayern Monaco per 35 milioni di euro. I giallorossi turchi sono a caccia di nuovi laterali per l’out di destra, e continuano a monitorare Zeki Celik, in uscita dalla Roma. L’ex Lille sembra chiuso in corsia da Karsdorp e Kristensen e può salutare negli ultimi giorni di mercato.

Secondo quanto rimbalza dalla Turchia il Galatasaray avrebbe diversi nomi nel mirino. Il sito Sporx.com evidenzia come i giallorossi, in caso di accordi low cost, possano anche piazzare due colpi sulla fascia destra. Oltre a Celik, per cui proseguono i contatti con la Roma, i turchi avrebbero già l’accordo con Lorenz Assignon. Resta da convincere il Rennes per la fumata bianca decisiva, che non escluderebbe il colpo Celik. Più defilata appare la pista Clauss dal Marsiglia.