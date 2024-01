Calciomercato Roma, muro rossonero: via libera Pinto

L’obiettivo della Roma è quello di chiudere un paio di uscite nel corso di questi ultimi due giorni di mercato. Insomma, per Pinto, è quasi una corsa contro il tempo per riuscire nell’intento.

I nomi caldi sotto questo aspetto li sappiamo: da Belotti, passando per Kumbulla e finendo per Celik. E andiamo a vedere in questo caso quello che potrebbe succedere, appunto, per l’esterno turco che i giallorossi hanno preso dal Lilla. Si parla, com’è noto, di un forte interesse del Galatasaray che però segue anche altre piste. Una in particolare, così come spiegato da L’Equipe, porta il nome di Assignon del Rennes. Ma le parti sono distanti per trovare un accordo e i giallorossi turchi potrebbero decidere di mollare. Ma andiamo a fare chiarezza su questa situazione.

I francesi per il loro terzino chiedono la bellezza di 10milioni di euro. Una cifra nemmeno avvicinata in questo momento dal Galatasaray che si è fermato a 4 milioni. Troppo distanti le parti per parlare di un’operazione fattibile, a meno che non si arrivi a un (difficile, in questo momento) punto d’incontro. Ma il tempo stringe, le operazioni sono in chiusura, e allora non è detto che i turchi decidano di mollare in maniera definitiva la pista per concentrarsi su Celik. Tiago Pinto non aspetta altro.

Calciomercato Roma, muro Rennes in corsia: Galatasaray su Celik

Sì, per far quadrare i conti e per avere il via libera definitivo per Baldanzi, il gm portoghese agli ultimi giorni di lavoro dentro la Roma, deve cercare di fare in fretta. E spera che il Galatasaray possa presentarsi a Trigoria con l’offerta definitiva per il proprio uomo. Un effetto domino che si potrebbe scatenare in brevissimo tempo. Così da riuscire a prendere il fantasista che la Roma, comunque, sembra avere in pugno.