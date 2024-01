Calciomercato Roma, nuovo affare dopo Belotti: prestito secco

Un chiacchierato calciatore giallorosso ha finalmente chiaro il proprio futuro, grazie ad uno sviluppo improvviso nelle ultime ore del mercato invernale

La possibilità dell’affare Baldanzi sembrerebbe aver scombussolato il contesto giallorosso, che ora si sta preparando ad accogliere la stella dell’Empoli, cedendo alcuni dei propri calciatori in esubero.

Dopo l’ufficialità dell’affare Belotti-Fiorentina, ecco l’uscita dai giochi di un’altra pedina dello scacchiere giallorosso, che negli scorsi giorni è stata al centro di svariate speculazioni di mercato.

Kumbulla in prestito al Sassuolo

Gli sgoccioli del calciomercato, come spesso accade, stanno regalando diversi sviluppi all’interno delle rose della massima lega italiana. In particolare la Roma, nel bel mezzo di un percorso di profonda metamorfosi partito dall’approdo di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, sta rapidamente liberando alcuni armadietti di Trigoria, per tentare l’ultimo colpo di coda dopo il gradito innesto di Angelino. La sostanziale sicurezza del trasferimento di Kumbulla al Sassuolo è da poco giunta e, dunque, i neroverdi hanno avuto la meglio su Genoa e Udinese, anch’esse fortemente stuzzicate dal centrale difensivo ex Verona. Si tratta di un prestito secco, con visite mediche fissate per domani mattina, di cui manca soltanto l’ufficialità.

Da poco rientrato in campo per allenarsi, dopo un lungo infortunio al crociato, Marash Kumbulla è stato ceduto in prestito temporaneo al Sassuolo. Il calciatore albanese, fino a poche settimane fa, sembrava essere un tassello inestimabile del mosaico difensivo giallorosso, la cui assenza metteva in evidente difficoltà il percorso di José Mourinho. Non è un caso che, il percorso riabilitativo dopo la rottura del crociato, era al centro dei pensieri di Mou, che necessitava inevitabilmente di più centrali possibili, per sostenere le esigenze di una difesa composta da tre difensori centrali. L’entrata di Daniele De Rossi al centro sportivo Fulvio Bernardini, ha profondamente modificato le priorità del mercato giallorosso, poiché l’adozione della difesa a quattro (quindi con soltanto due centrali difensivi), ha calmierato l’esigenza di difensori centrali, permettendo quindi la partenza di Kumbulla.