Assalto respinto e assist alla Roma: muro da 30 milioni

Nelle ultime ore del calciomercato invernale c’è uno scenario che può fornire un assist alla Roma. Respinto nuovamente l’assalto in attacco: c’è la richiesta da 30 milioni.

Sono frenetiche le ultime ore del calciomercato invernale per Tiago Pinto. Il dirigente portoghese è arrivato al capolinea nella sua esperienza alla Roma, col divorzio annunciato ad inizio gennaio. L’ultimo colpo in entrata firmato dal general manager è l’arrivo di Tommaso Baldanzi, giovane trequartista che lascia l’Empoli per l’avventura a Trigoria. Sempre in Serie A c’è un talento accostato anche alla lista dei desideri della squadra giallorossa, che può sfruttare un assist da 30 milioni.

l colpo Tommaso Baldanzi è l’ultimo in entrata targato Tiago Pinto in casa Roma. Alle ore 20 si chiuderà la sessione di calciomercato invernale e di conseguenza anche il rapporto del portoghese con la società dei Friedkin. La famiglia statunitense ha scelto di cambiare anche allenatore nelle scorse settimane, mentre lo stesso Pinto ha lavorato senza sosta sia in entrata che in uscita. Il colpo Baldanzi è la ciliegina sulla torta dei tre anni dell’ex Benfica nella Capitale. Il trequartista arrivato dall’Empoli è uno dei prospetti più interessanti tra gli under 23 italiani, mentre c’è un altro giovane attaccante in vetrina in questo campionato.

Calciomercato Roma, il Genoa respinge l’assalto a Gudmundsson: servono 30 milioni

Nomn è italiano ma ha rubato la scena in Serie A, nella prima metà di stagione, Albert Gudmunnsson del Genoa. L’islandese è l’arma in più dei rossoblù guidati da Gilardino e lo testimonia il suo ruolino di marcia: 11 reti in 22 presenzi stagionali per l’esterno offensivo. Il suo profilo è stato accostato a tante big del campionato italiano, Roma compresa.

Anche la Premier League ha messo da tempo gli occhi sul classe ’97, ma il Genoa finora ha respinto ogni assalto. Attenzione però alla Fiorentina, che sta tentando il tutto per tutto per strapparlo alla concorrenza in queste ore. Come evidenzia la giornalista Sara Meini su X, la squadra viola ha offerto 22 milioni per l’islandese. Muro del Genoa, che si aspetta un’offerta da 30 milioni di euro, saranno decisive le prossimo ore.