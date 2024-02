DIRETTA Calciomercato Roma e non solo: tutte le trattative last minute

DIRETTA Calciomercato Roma, ecco tutte le operazioni che i giallorossi potrebbero piazzare in questo ultimo giorno. Seguitelo con noi live

Ultimo giorno di mercato che magari in casa Roma qualche altro colpo lo potrebbe regalare. Soprattutto in uscita, visto che si parla soprattutto di Celik verso Marsiglia e con il Galatasaray che ancora non molla la presa. In ogni caso sarà un ultimo giorno di mercato scoppiettante.

Ieri sera nella Capitale è arrivato Baldanzi, l’ultimo acquisto dei giallorossi: la ciliegina sulla torta di Pinto, all’ultimo giorno di lavoro con la Roma. Sì, perché dopo domani il gm lascerà Trigoria e con le trattative chiuse e un giorno prima dell’addio, la giornata di venerdì sarà quella dei saluti. Vabbè, altri discorsi. Adesso è il momento di andare a vedere insieme quali sono le ultime notizie di mercato che arrivato.

DIRETTA Calciomercato: segui il live

Insomma, sotto potrete seguire con noi, ora dopo ora, minuto dopo minuto, tutte le trattative di giornate. Non solo quelle che riguardano i giallorossi, ma cercheremo di aggiornarvi anche su quello che succede in generale in Serie A.

Ore 08:45 – Accostato anche alla Roma come erede di Pinto, l’ex Liverpool Edwards ha chiesto 12milioni di euro all’anno allo United. La richiesta ha spaventato tutti.

Ore 08:00 – In questo momento Baldanzi, l’ultimo acquisto della Roma, sta facendo le visite mediche a Villa Stuart. Subito dopo firma del contratto e annuncio ufficiale.