Visite mediche e firma: doppio addio Roma

Visite mediche iniziate e firma: la Roma si prepara a dare l’ufficialità del doppio addio. Ecco le ultime uscite piazzate dai giallorossi

Ultime ore di mercato per la Roma. Ultime ore di lavoro per Pinto prima dell’addio. Insomma, si lavora in maniera frenetica non tanto per le entrate ma soprattutto per le uscite. I nomi che rimangono in ballo in questo momento sono due: quelli di Celik e di Shomurodov.

Se il primo, ormai, potrebbe andare solamente al Marsiglia dopo che il Galatasaray ha chiuso per l’esterno difensivo del Lilla, il secondo invece potrebbe anche finire alla Salernitana proprio in questo ultimo giorno di mercato. Vedremo, queste operazioni rimangono comunque in piedi a differenza di quelle che proprio in questi minuti, dopo le visite mediche, diventeranno ufficiali.

Visite mediche per Kumbulla e Darboe

Sono in corso proprio in queste ore le visite mediche di Kumbulla e Darboe. Il primo ha già firmato con il Sassuolo in prestito fino alla fine della stagione e sarà compito di Dionisi cercare di metterlo nelle condizioni di fare bene e soprattutto riportarlo ad uno stato di forma ottimale dopo l’infortunio che da poco si è messo alle spalle. L’albanese potrebbe sicuramente tornare utile il prossimo anno, ma è ancora presto per fare discorsi del genere.

Non tornerà a Roma mai invece Darboe, che adesso si è accasato alla Sampdoria in Serie B agli ordini di Andrea Pirlo. Sicuramente l’ex giallorosso per la cadetteria è un elemento valido, uno di quelli che possono fare la differenza soprattutto se accompagnati da un buono stato di forma. Ed è quello che tutti sperano, ovvio. Insomma, ci siamo: due ufficialità attese a breve dopo quella di Belotti, arrivata pochi minuti fa, da parte della Roma che ha confermato il prestito fino alla fine della stagione alla Fiorentina.