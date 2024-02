La firma inguaia due volte la Roma: sfuma il tris

Il calciomercato invernale in casa Roma si sta chiudendo con diverse sorprese. Dopo il colpo Angelino i giallorossi accolgono Baldanzi, mentre rischia di saltare il tris in uscita.

Le ultime ore del calciomercato invernale vedono il partente Tiago Pinto tra i protagonisti della Serie A. Il dirigente portoghese, pronto a lasciare la Roma dopo tre stagioni, ha messo a segno il colpo Tommaso Baldanzi ad un passo dal gong finale. Il giovane trequartista arriva a dar manforte nella fase offensiva di Daniele De Rossi, mentre hanno già lasciato il centro sportivo di Trigoria, Andrea Belotti e Marash Kumbulla.

Sono ore frenetiche quelle che separano Tiago Pinto dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, che anticiperà il suo addio dalla Roma. L’ultimo colpo che si è assicurato il portoghese in entrata è quello di Tommaso Baldanzi, tra i prospetti italiani più interessanti in Serie A. Il trequartista stamattina ha sostenuto le visite mediche, e presto inizierà ad allenarsi sotto lo sguardo di Daniele De Rossi. Il classe 2003 rappresenta il terzo rinforzo in entrata messo a segno da Tiago Pinto a gennaio, dopo gli arrivi di Huijsen e Angelino. Il dirigente con le valigie in mano sta cercando di piazzare anche un tris in uscita in queste ore.

Calciomercato Roma, il Galatasaray molla Celik: Aurier pronto alla firma

Sul fronte degli addii, due su tre tessere del mosaico sono state sistemate. Andrea Belotti ha firmato con la Fiorentina in prestito, stessa formula per l’accordo che vede Marash Kumbulla accasarsi con il Sassuolo. L’ultimo indiziato a lasciare la Roma in inverno resta il terzino turco Zeki Celik, accostato da tempo al Galatasaray.

La squadra giallorossa di Istanbul però, come scrive Eleonora Trotta (Calciomercato.it) è ad un passo dalla firma con Aurier. I rappresentanti del terzino ivoriano sono già in viaggio verso la Turchia, come rimbalza dai media turchi. Celik è stato accostato anche al Marsiglia di Gattuso, che però deve cedere Clauss che venne accostato anche al Galatasaray. Secondo quanto scrive Filippo Biafora i francesi non cederanno il terzino, già comunicato alla Roma il verdetto su Celik. Verso la Premier League il terzino Assignon, anche lui nella lista dei desideri del Gala, c’è l’offerta ufficiale del Burnley per l’esterno del Rennes.