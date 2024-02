Sorpresa Smalling: doppio recupero a Trigoria

Sorpresa Chris Smalling a Trigoria. Il centrale difensivo inglese brucia le tappe verso il recupero, e Daniele De Rossi ritrova in gruppo anche un altro tassello fermo ai box.

Il caso Chris Smalling ha tormentato la stagione della Roma fin qui. Il centrale britannico, punto fermo della difesa giallorossa nelle prime due stagioni con José Mourinho in panchina, è fermo ai box da settembre. Lo stesso tecnico portoghese non aveva usato giri di parole in più di un’occasione, sottolineando quanto pesante sia stata l’assenza dell’ex Manchester United. L’inglese ora vede la luce in fondo al tunnel, lanciando segnali di recupero da Trigoria, non è il solo a fare progressi dopo i tanti mesi passati in infermeria.

Dalle parole di De Rossi, che aveva sottolineato come Smalling facesse dei progressi a Trigoria, ai fatti il passo è breve. Il difensore inglese, fermo ai box da inizio settembre per un problema tendineo, lancia un chiaro segnale verso il rientro. L’ex Manchester United oggi è tornato, dopo tante settimane, a lavorare parzialmente in gruppo. Ne giorni scorsi il suo possibile ritorno in campo è stato fissato intorno alla fine di febbraio, ma la situazione intorno al centrale difensivo resta da monitorare con attenzione. Insieme al numero 6 giallorosso, si è rivisto per una parte in gruppo anche Renato Sanches.

Roma, Sanches e Smalling parzialmente in gruppo: segnali di recupero da Trigoria

Entrambi hanno svolto parzialmente un lavoro con il resto del gruppo, una buona notizia per Daniele De Rossi in vista del mese di febbraio. Il nuovo tecnico giallorosso, che accoglie i rinforzi Angelino e Baldanzi,nelle prossime delicate sfide potrebbe avere forze fresche a disposizione dall’infermeria.

Come evidenziato dal sito pubblicato sui canali social della Roma, Smalling e Renato Sanches hanno lavorato con il resto del gruppo a Trigoria. Una doppia sorpresa per Daniele De Rossi, che spera che i guai fisici che ne hanno tormentato la prima metà di stagione siano alle spalle. Il centrocampista portoghese era stato nuovamente fermato da un infortunio alla caviglia, ora si attendono aggiornamenti clinici su entrambi in vista delle prossime gare.