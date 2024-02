Addio Roma, UFFICIALE: si ritira dal calcio giocato. L’annuncio non lascia spazio a dubbi.

Tanti eventi hanno contraddistinto un mese di gennaio che ha fin qui regalato novità di non poco conto all’interno del mondo Roma. In quel di Trigoria, come noto, si attendono cambiamenti e nuove ponderazioni da parte dei Friedkin in vista dell’apparecchiamento del prossimo futuro, per il quale andranno disambiguati aspetti riguardanti una dirigenza rimasta priva di Tiago Pinto, oltre a quella vicenda De Rossi che ad oggi non permette di comprendere se lo storico numero 16 possa essere confermato sulla panchina anche il prossimo anno.

Fondamentale, per ora, resta concentrati su un presente che ha ancora tanto da dire e offrire e dal quale dipenderanno numerosi aspetti. Il mese di gennaio da poco concluso, però, ha lasciato intendere come Friedkin e adepti stiano già guardando alle prossime parentesi stagionali, come conferma il colpo di prospettiva Baldanzi e i ben riusciti tentativi di plasmare la squadra di De Rossi, per degnamente proseguire un’ascesa in classifica che garantisca maggiori margini di manovra e intervento per le progettualità future, in caso di approdo in Champions League.

Addio Roma, UFFICIALE: Landstrom lascia il calcio giocato

I movimenti di mercato, l’addio di Mourinho e la fresca separazione da Tiago Pinto non devono però far passare in secondo piano i tanti altri aspetti che hanno riguardato il mondo Roma in lato senso, toccando anche quel ramo femminile che nella giornata odierna ha permesso di assistere a novità di non minor conto.

Nelle scorse ore, come si ricorderà, è giunta l’ufficialità dell’addio di Serturini, passata all’Inter in un’operazione che porterà Pandini in quel di Trigoria almeno fino al 2027. Nella medesima parentesi, però, la Roma femminile ha detto addio ad un altro volto noto, che ha annunciato sul proprio profilo Instagram la separazione non solo dalla squadra giallorossa ma anche dal calcio giocato.

Ci riferiamo a Elin Landstrom, che si è così congedata da questa parentesi professionale, pronta a nuove avventure, senza scarpini. “Grazie calcio. Mi ritiro ora dalla mia carriera professionale e voglio ringraziarvi per tutto quello che mi avete pensato, tra tante altre cose, dedizione, leadership, collaborazione, flessibilità mentale e impegno. Come mi hai dato capacità e possibilità che non avrei mai potuto sognare. Soprattutto grazie per tutte le esperienze e le relazioni che mi avete regalato.

Questi dureranno per tutta la vita. Sarò sempre grato per questa parte della mia vita, e sono altrettanto entusiasta di quello che verrà dopo. A tutti coloro che ho incontrato durante la mia carriera professionale grazie Ho imparato molto, sul calcio e sulla vita. Su ciò che è importante per davvero; essere fedeli a se stessi e gentili con il mondo che ti circonda.

Ora è giunto il momento di portare queste conoscenze nella mia prossima carriera, ma soprattutto nella mia vita.

Il grazie più grande alla mia famiglia e alla matematica che mi hanno sempre sostenuto in queste montagne russe di calciatore. Non ce l’avrei fatta senza di te. Ti amo più di ogni altra cosa“.