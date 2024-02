Ingaggio ridotto e firma con la Roma: De Rossi decisivo

Calciomercato Roma, il fattore De Rossi può portare alla firma a sorpresa a stretto giro di posta. Dalle sirene d’addio al possibile taglio dell’ingaggio, ecco cosa può cambiare.

Archiviata la sessione di calciomercato invernale, l’ultima targata Tiago Pinto, la Roma è pronta a tornare in campo. La squadra giallorossa attende il Cagliari di Ranieri, lunedì sera allo stadio Olimpico. Contro gli isolani la squadra guidata da Daniele De Rossi cerca la terza vittoria consecutiva in campionato, e l’arrivo in panchina dell’ex Capitano può mutare repentinamente anche scenari di calciomercato futuri in casa giallorossa. Dalle sirene d’addio al taglio dell’ingaggio, può arrivare una firma a sorpresa legata alla Bandiera romanista in panchina.

La Roma cambia volto dopo la sessione di calciomercato invernale. La squadra giallorossa ha piazzato tre colpi in entrata, due dei quali dopo l’arrivo di Daniele De Rossi in panchina. Il nuovo tecnico, che a metà gennaio ha preso il posto di José Mourinho, ha cambiato il modulo di gioco della squadra giallorossa. Il passaggio della linea difensiva a quattro ha modificato anche le manovre finali di Tiago Pinto, arrivato ai saluti dopo tre anni nella Capitale. Il dirigente portoghese ha piazzato i colpi Angelino per la corsia di sinistra e Tommaso Baldanzi per la trequarti, soddisfacendo le nuove esigenze tattiche della squadra giallorossa. Sono partiti in prestito invece Marash Kumbulla e Andrea Belotti. Un altro addio che pare scontato, potrebbe a sorpresa firmare nuovamente con la Roma.

Calciomercato Roma, taglio dell’ingaggio e fattore DDR: novità Spinazzola

Fari puntati su Leonardo Spinazzola, che ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Il laterale umbro sembrava destinato a lasciare la Roma già a gennaio, poi con il passaggio della difesa a quattro e lo spostamento in avanti di Zalewski è diventato l’unico interprete del ruolo, prima dell’arrivo di Angelino.

I destini dei due terzini sono legati in ottica futura in casa Roma, ma c’è una possibile novità per quel che riguarda Spinazzola. Secondo l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, il fattore De Rossi in panchina potrebbe aprire all’ipotesi di rinnovo a sorpresa per l’ex Atalanta. Tutto sembra dipendere dall’eventuale taglio dell’ingaggio relativo al laterale, che dovrà anche dimostrare di aver superato i problemi fisici che lo hanno costretto ai box anche al debutto di DDR in panchina.