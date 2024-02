Smalling brucia le tappe: rientro in campo anticipato

Chris Smalling brucia le tappe e punta il rientro in campo con la Roma. Il centrale britannico è fermo ai box da inizio settembre, ora può tornare in anticipo.

La condizione fisica del difensore inglese è stata un vero e proprio caso nella prima metà di stagione della Roma. Chris Smalling è lontano di campi dai primi di settembre, a causa di un problema tendineo. Nelle scorse settimane, prima dell’esonero improvviso, José Mourinho aveva evidenziato quanto pesante fosse l’assenza dell’ex Manchester United, punto fermo in difesa nelle scorse stagioni. Ieri un segnale importante è arrivato da Trigoria, con l’inglese che ha lavorato parzialmente in gruppo, al pari di Renato Sanches.

Renato Sanches e Chris Smalling sono tornati a lavorare in gruppo a Trigoria. La Roma di Daniele De Rossi tornerà in campo lunedì sera, in casa contro il Cagliari di Ranieri. I giallorossi sono chiamati a trovare continuità di risultati, dopo le due vittorie di misura contro Verona e Salernitana. Il calciomercato invernale ha cambiato il volto della squadra giallorossa, con gli arrivi di Angelino sulla corsia mancina e Baldanzi sulla trequarti. Oltre al doppio rinforzo pescato nella sessione di riparazione, nelle prossime sfide possono arrivare forze fresche per DDR dall’infermeria.

Infortunio Smalling, passi avanti verso il recupero: c’è l’Inter nel mirino

Per quel che riguarda Renato Sanches, la cui ultima gara coincide con la clamorosa sostituzione di Bologna voluta da Mourinho, è possibile che il centrocampista torni da subito nei convocati. Già nella sfida interna al Cagliari dello stadio Olimpico il portoghese potrebbe accomodarsi in panchina.

Buone notizie anche per quel che riguarda Chris Smalling, il cui pieno recupero fisico si attende intorno alla fine di febbraio. Secondo quanto evidenzia la ‘Gazzetta dello Sport’ nell’edizione odierna, l’inglese punta la sfida interna contro l’Inter. Il big match è in programma allo stadio Olimpico sabato 10 febbraio ed il centrale difensivo potrebbe tornare tra i convocati. Dopo ci sarà la sfida d’andata di Europa League in casa del Feyenoord, ovviamente Daniele De Rossi spera di avere forze fresche per le prossime gare, che si preannunciano decisive sul bilancio stagionale.