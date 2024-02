Addio Dybala, Roma tradita: data fissata

Futuro Paulo Dybala, l’annuncio che rimbalza in casa Roma apre nuovi scenari nella carriera dell’attaccante argentino. Data già fissata per l’addio ai giallorossi.

Chiuso il calciomercato invernale con il colpo Baldanzi, la Roma tornerà in campo lunedì sera contro il Cagliari. La squadra allenata da Daniele De Rossi si presente con un nuovo volto dopo le ultime manovre di Tiago Pinto, che ha salutato i giallorossi in queste ore. Anche nelle scorse settimane ha tenuto banco il futuro di Paulo Dybala in casa Roma, con la famosa clausola d’addio che ha tenuto sulle spine i tifosi. L’arrivo del trequartista dall’Empoli consente a De Rossi di avere un calciatore con caratteristiche simili alla Joya, sul quale futuro è uscito allo scoperto un altro romanista, anticipando un doppio clamoroso addio.

Dopo aver ritrovato il gol, sbloccando la trasferta di Salerno su calcio di rigore, Paulo Dybala vuole continuare a trascinare la Roma. Lunedì sera la squadra giallorossa scenderà in campo allo stadio Olimpico, contro il Cagliari del grande ex Claudio Ranieri. La squadra guidata da Daniele De Rossi vuole continuare ad accorciare le distanze nella corsa al piazzamento in Champions League e può approfittare degli incroci delle dirette avversarie. La Fiorentina ieri è caduta sul campo del Lecce, mentre Atalanta e Lazio si sfideranno domani a Bergamo. Nella squadra giallorossa tornerà a centrocampo Leandro Paredes, assente contro la Salernitana per squalifica, l’ex PSG è uscito allo scoperto sul proprio futuro e non solo.

Addio Dybala, Paredes allo scoperto: futuro al Boca Juniors

Intervistato dai microfoni di Espn, il centrocampista giallorosso ha annunciato di voler trasferirsi nel Boca Juniors, il cui presidente è Juan Roman Riquelme. Paredes ha parlato di una vera e propria promessa fatta all’ex trequartista argentino: “Mi ha detto: ‘Sono in carica per 4 anni e tu dovrai venire’. Vediamo cosa succede in questi anni e sicuramente arriverà il momento. Gli ho detto di sì, che sapeva quanto desiderassi tornare nel club.”

I quattro anni in carica per Riquelme si esauriranno nel 2027, ed il centrocampista romanista ha in qualche modo fissato la data per il ritorno suggestivo con gli Xeneizes. Paredes in seguito ha anche sganciato la bomba Dybala: “Ho intenzione di provare convincere Dybala a venire al Boca. Ovviamente è una sua decisione e non so cosa vuole per la sua carriera.”