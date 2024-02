Caviglia KO, slitta il recupero: Roma-Cagliari a rischio

Infortunio prima di Roma-Cagliari e problemi alla caviglia. Slitta il recupero del centrocampista, la sfida dello stadio Olimpico resta a forte rischio.

Meno due a Roma-Cagliari, la squadra giallorossa torna in campo di lunedì sera davanti ai propri tifosi. Il posticipo dello stadio Olimpico si avvicina, con la finestra di calciomercato invernale ormai alle spalle. La ventitreesima giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Daniele De Rossi e Claudio Ranieri, due simboli per i tifosi romanisti. La squadra isolana, al pari di quella giallorossa, è alla ricerca di punti per risalire la classifica. La Roma vuole trovare continuità dopo le prime due vittorie con DDR in panchina, per ridurre le distanze nella corsa al quarto posto. Entrambe le squadre devono fare i conti con l’infermeria in vista del posticipo di lunedì.

Claudio Ranieri e Daniele De Rossi si ritroveranno faccia a faccia allo stadio Olimpico. sarà un incontro suggestivo ed emozionante per i tifosi, il tecnico del Cagliari era seduto sulla panchina giallorossa nel giorno dell’addio alla Roma di DDR, datato maggio 2019. Tra due giorni si ritroveranno nell’impianto sportivo del Foro Italico, dopo essersi già incrociati lo scorso anno, ma in Serie B. Per entrambe le squadre c’è da fare i conti con l’infermeria, Daniele De Rossi potrebbe ritrovare Renato Sanches a centrocampo. Il portoghese è tornato a lavorare in gruppo, parzialmente si è rivisto anche Chris Smalling, che non dovrebbe però essere convocato. In casa sarda invece è scattato un allarme a centrocampo.

Verso Roma-Cagliari, Ranieri non recupera Sulemana: caviglia ancora KO

Mister Ranieri rischia di perdere Ibrahim Sulemana, il centrocampista rossoblù si era fermato dopo pochi minuti nell’ultima sfida del Cagliari, sconfitto in casa dal Torino. La distorsione alla caviglia rimediata dall’ex Verona tiene in apprensione l’ex tecnico della Roma in vista del posticipo allo stadio Olimpico.

Il centrocampista infatti non è ancora tornato a lavorare in gruppo. Caviglia ancora dolorante per Sulemana, che ora rischia di dare forfait per la gara dello stadio Olimpico tra Roma e Cagliari. Come evidenzia il sito Cagliarinews24.com, l’unica speranza per Claudio Ranieri è quella di un recupero lampo nelle prossime ore del calciatore ghanese.