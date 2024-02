Roma, rientro Smalling: la decisione che non è passata inosservata

Affiorano novità in merito al delicato recupero dall’infortunio di Chris Smalling. Ecco cosa è emerso dall’allenamento odierno

Il calvario fisico senza soluzione di continuità di Chris Smalling è un tema piuttosto caldo a Trigoria, dove si continua a tastare il terreno, nel tentativo di segnare definitivamente una data di rientro sul calendario.

I recenti allenamenti svolti in gruppo dal difensore inglese, avevano in parte dissipato le nubi che impedivano ai tifosi giallorossi di intravedere una luce in fondo al tunnel, ma ora, un evidente dettaglio, ha gettato nuovamente la piazza nel dubbio.

Smalling torna all’allenamento individuale

La comparsa di Smalling e Sanches negli allenamenti di gruppo degli scorsi giorni aveva generato un prezioso sentimento di speranza e, per quanto riguarda l’inglese, sembrava persino spuntata una data per il rientro. Le voci emerse, difatti, facevano pensare che il perno della difesa giallorosso potesse tornare in campo in occasione della delicata sfida con l’Inter di Simone Inzaghi, tuttavia, la sessione di allenamento odierna, ha mitigato l’entusiasmo. Intendiamoci, nulla di grave e nessun reale cambiamento nelle previsioni, ma l’assenza dall’allenamento di gruppo, in favore di una sessione individuale, è stato un dettaglio difficile da non notare.

E’ scontato specificare che, dopo un’assenza dal rettangolo verde di tale estensione temporale, appare quantomeno fisiologico un rientro in punta di piedi all’interno dei ritmi del gruppo. L’infiammazione al tendine rotuleo si è protratta per svariate settimane e il rischio di una ricaduta è alto. Risulta quindi necessario sondare con attenzione il terreno, prima di rientrare definitivamente nella routine di allenamento. Renato Sanches, al contrario, sta partecipando con sorprendente costanza alle sessioni di gruppo, il che potrebbe significare addirittura trovare il nome del centrocampista portoghese nella lista dei convocati per la sfida con il Cagliari di mister Ranieri.