Addio Dybala e firma in Serie A: Roma spalle al muro

Calciomercato Roma, il futuro di Paulo Dybala resta un’incognita da sciogliere senza il rinnovo contrattuale. L’attaccante argentino è nei radar di diverse squadre italiane.

Anche in questo calciomercato invernale la clausola d’addio di Paulo Dybala ha tenuto sulle spine la Roma. L’attaccante argentino è rimasto nella Capitale, con Daniele De Rossi che ha preso il posto dell’esonerato José Mourinho. La squadra giallorossa si è separata anche da Tiago Pinto, che ha chiuso col botto la sessione invernale con gli arrivi di Angelino e Baldanzi. Il portoghese non ha però trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale della ‘Joya’, che salvo firme prima di giugno, la prossima stagione entra in scadenza di contratto con i giallorossi.

L’attuale contratto di Paulo Dybala è in scadenza con la Roma nel giugno del 2025. Ora che Tiago Pinto ha salutato la società giallorossa, è partita la caccia al nuovo dirigente che si occupi del calciomercato per la proprietà Friedkin. Sono tanti i nomi accostati alla lista dei desideri della presidenza a stelle e strisce della Roma, con il futuro erede di Tiago Pinto chiamato a sciogliere diversi nodi in ottica calciomercato in casa giallorossa. A partire dal post Rui Patricio, entrato negli ultimi mesi di contratto con la Roma, passando per altri calciatori vicini alla scadenza dell’accordo con la squadra capitolina.

Futuro Dybala, la Serie A avvisa la Roma: regalo Champions per la Fiorentina

La scadenza di contratto nel 2025 obbliga la Roma a confrontarsi con il futuro di Paulo Dybala, arrivato dalla Juventus proprio a parametro zero. Qualora non arrivasse il prolungamento di contratto la ‘Joya’ potrebbe salutare i giallorossi già dalla prossima estate, per evitare di finire in scadenza.

E la Serie A continua a monitorare da vicino il futuro del numero 21 giallorosso. Oltre alle piste milanesi, con l’Inter che era stata accostata a Paulo Dybala prima della firma con la Roma, ed il Milan che potrebbe ristrutturare completamente l’attacco, spunta anche l’ipotesi Fiorentina. A scriverne è il sito Ultimecalcionapoli.it, che evidenzia come il club toscano possa tentare la firma suggestiva dell’argentino in caso di qualificazione alla prossima Champions League.