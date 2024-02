De Rossi supera l’ex: bianconeri rifiutati

Calciomercato Roma, offerta bianconera rifiutata e ‘rinforzo’ a sorpresa per Daniele De Rossi. Il calciatore sembrava pronto a salutare a metà stagione, ma la fumata bianca non è arrivata.

Buona anche la terza per la Roma di Daniele De Rossi, tutto facile allo stadio Olimpico contro il Cagliari di Ranieri. Nel poker giallorosso continuano a brillare Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, e c’è stata anche la prima rete da professionista del giovane Huijsen. Ha ben impressionato anche il debuttante Angelino, da subito protagonista in positivo sulla corsia di sinistra giallorossa. Il laterale è stato uno degli ultimi colpi di Tiago Pinto in entrata, mentre in uscita il rifiuto bianconero può ridisegnare le gerarchie di DDR nel corso della stagione.

Quattro reti al Cagliari e terza vittoria consecutiva per la Roma di Daniele De Rossi. Tutto facile per la squadra giallorossa contro gli isolani di Claudio Ranieri, grande ex ieri all’Olimpico. Il pubblico romanista, oltre ad aver ricordato con commozione la scomparsa di Giacomo Losi, ha intonato cori e dedicato striscioni al tecnico testaccino. Doppio debutto in casa giallorossa per gli ultimi colpi di calciomercato in entrata, ottimo l’impatto di Angelino sulla corsia mancina ed una manciata di minuti per Baldanzi quando la gara era già stata decisa dal poker di Huijsen. I tre innesti invernali sono stati tutti schierati da DDR, che può contare su un altro recupero a centrocampo dall’infermeria.

Calciomercato Roma, De Rossi ritrova Renato Sanches: rifiutata l’offerta del Besiktas

Nel posticipo di ieri è tornato a respirare aria di campo, seppure solo dalla panchina, il portoghese Renato Sanches. Vero e proprio ogetto misterioso fin qui nel centrocampo della Roma. Tanti i problemi fisici ed un feeling che con Mourinho non sembra esser scattato, come testimoniato dalla sostituzione dopo appena diciotto minuti a Bologna del centrocampista arrivato dal PSG.

Il numero 20 giallorosso, tornato ieri in panchina dopo l’infortunio alla caviglia, sembra aver rifiutato definitivamente l’offerta bianconera del Besiktas. Renato Sanches non avrebbe accettato la corte dell’ex tecnico del Portogallo, dove brillò nell’Europeo vinto nel 2016, Fernando Santos. Come evidenzia l’edizione odierna de ‘Il Tempo’, nonostante i turchi non abbiano mollato la presa la volontà del calciatore sembra essere quella di restare nella Roma di De Rossi.