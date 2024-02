Calciomercato Roma, va da Matic con la clausola

A poche ore da Roma-Inter, giungono nuove indiscrezioni su un giocatore vincolato al club giallorosso e quello nerazzurro

C’è grande curiosità in città in vista di Roma-Inter, in programma sabato alle 18. Dopo tre vittorie consecutive contro Verona, Salernitana e Cagliari, Daniele De Rossi affronterà il primo big match da allenatore di Serie A. Oltre ai rinforzi arrivati negli ultimi giorni di calciomercato (Angeliño e Baldanzi), il tecnico giallorosso potrà contare anche sui recuperati Chris Smalling e Leonardo Spinazzola per la sfida dello Stadio Olimpico. In scadenza di contratto a giugno, l’esterno ex Juve è uno dei nomi caldi del mercato in uscita.

Ancora priva di un direttore sportivo ufficiale, la Roma che verrà cercherà di portare avanti una strategia diversa rispetto al passato, puntando soprattutto su calciatori giovani, dal potenziale tecnico ed economico ancora in divenire. Nonostante il vuoto di potere derivato dalla partenza di Tiago Pinto, l’aera scouting continua a monitorare diversi profili in vista della prossima stagione, entrando in rotta di collisione anche con l’avversaria di sabato.

Calciomercato Roma, il Lione sfida anche l’Inter

Nei giorni scorsi, infatti, vi abbiamo parlato di un interesse condiviso per Cristian Medina. Il centrocampista argentino ha una clausola rescissoria da 15 milioni di euro e un contratto con il Boca Juniors fino al 31 dicembre del 2027. L’Inter è già da tempo sulle sue tracce, mentre il gradimento giallorosso è più recente. Entrambi i club, tuttavia, dovranno vedersela con una concorrenza agguerrita.

Oltre a diversi club di Premier League e spagnoli, sulle tracce del centrocampista secondo ‘masfichajes.com’ si sarebbe mosso anche il Lione. Il club francese a gennaio ha messo sotto contratto l’ex Roma Nemanja Matic, ma per il futuro ha puntato anche Medina come uno degli obiettivi principali per ringiovanire il proprio centrocampo.