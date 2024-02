Dietrofront Juventus e colpaccio Roma: apertura improvvisa

Dietrofront Juventus e occasione Roma: da quelle parti ancora non hanno deciso il futuro che però potrebbe essere anche giallorosso. La situazione

Ha scelto la Roma convinto di lavorare con Mourinho per un poco di tempo. Ma i Friedkin hanno deciso per il cambio in panchina e quindi le sue intenzioni sono saltate. Di certo non è uno che si tira indietro, almeno a primo impatto ha dimostrato di essere pronto a sudare per la maglia anche con De Rossi in panchina.

E contro il Cagliari, nel match di lunedì sera giocato all’Olimpico, Huijsen ha trovato anche il primo gol con la maglia della Roma addosso e il primo in Serie A. Sì, prima di trasferirsi nella Capitale con Massimiliano Allegri aveva giocato solamente pochi minuti, con De Rossi, almeno fin quando ci sarà il ritorno in pianta stabile di Smalling e quello di Ndicka dalla Coppa d’Africa, ne avrà sicuramente di più.

Calciomercato Roma, la Juve apre per il prestito di Huijsen

Sappiamo che Huijsen è arrivato alla Roma con la formula del prestito secco senza nessun diritto di riscatto. Ma questo – secondo l’edizione online della Gazzetta dello Sport – non preclude le porte di una sua possibile permanenza nella Capitale anche il prossimo anno. I bianconeri infatti, che stanno cercando anche Hermoso così come spiegato prima, siccome lo hanno sotto contratto fino al 2027 potrebbero decidere di spedirlo un altro anno in prestito.

Alla Roma oppure in un altro club di alto profilo scrive la Rosea, e in casa giallorossa un pensiero verso un difensore giovanissimo – magari questa volta inserendo anche la possibilità di prenderlo in maniera definitiva – ci potrebbero pensare. Vedremo ovviamente quello che succederà nei prossimo mesi e soprattutto se l’olandese confermerà tutto quello che di buono si è detto e si è visto sul suo conto fino al momento.