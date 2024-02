Roma-Inter, non solo Smalling: triplo recupero per De Rossi

Roma-Inter si avvicina e Daniele De Rossi può contare su forze fresche in vista del big match dello stadio Olimpico. Oltre a Chris Smalling il tecnico giallorosso ritrova altre due pedine.

Il conto alla rovescia per Roma-Inter è entrato nella fase più calda. Sabato pomeriggio le due squadre si affronteranno allo stadio Olimpico e sarà il primo big match per Daniele De Rossi dal suo arrivo in panchina. I giallorossi sono reduci da tre vittorie consecutive ma ora dovranno affrontare la squadra più in forma della Serie A, reduce dalla vittoria pesante contro la Juventus nello scontro diretto per la vetta della classifica. Dall’infermeria e non solo giungono buone notizie per l’allenatore giallorosso, che oltre a Chris Smalling ritrova due pedine in vista della delicata sfida dello stadio Olimpico.

Finora è stato (quasi) tutto facile per la Roma di Daniele De Rossi in campionato. Dopo le prime due vittorie di misura contro Verona e Salernitana, i giallorossi si sono imposti per 4-o sul Cagliari di Claudio Ranieri. Le prime tre sfide in panchina per DDR hanno visto la squadra giallorossa affrontare avversarie implicate nella lotta salvezza, ora arriva il delicato banco di prova rappresentato dall’Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra è reduce dalla fondamentale vittoria nello scontro diretto con la Juventus, che le ha permesso di allungare il margine nella corsa al titolo. Servirà una prova perfetta per la squadra giallorossa, che può contare su diversi recuperi in vista del delicato match.

Roma-Inter, non solo il rientro di Smalling: semaforo verde Spinazzola

Ci sono tre buone notizie per mister De Rossi in vista di Roma-Inter, la prima riguarda Chris Smalling. Il difensore centrale inglese è fermo ai box dai primi di settembre, ed è tornato a lavorare gradualmente in gruppo da tempo. Oltre al centrale britannico ci sono due recuperi importanti per DDR in vista dell’Inter.

Buone notizie per quanto riguarda Leonardo Spinazzola, fermo ai box dal debutto di De Rossi sulla panchina della Roma. Secondo quanto scrive quest’oggi ‘Il Messaggero’, il laterale umbro è tornato a lavorare in gruppo dopo il guaio muscolare accusato contro il Verona. Tornerà a disposizione anche Sardar Azmoun, eliminato dalla Coppa d’Asia con il suo Iran, malgrado una bella rete messa a segno dal romanista.