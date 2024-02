Assenza last minute: salta Roma-Inter. Inzaghi non potrà fare a meno del giocatore che non è partito con la squadra

Nel tardo pomeriggio di domani all’Olimpico arriva l’Inter: uno squadrone. I nerazzurri sono primi in classifica con 4 punti di vantaggio rispetto alla Juventus e con una partita in meno, contro l’Atalanta. Insomma, la truppa di Simone Inzaghi ha quasi in mano lo scudetto. Ma la Roma, ovviamente, non farà da vittima sacrificale.

Lo ha spiegato molto chiaramente il tecnico giallorosso Daniele De Rossi nella conferenza stampa di questa mattina. La Roma cercherà di fare la propria partita, perché “nessuno è imbattibile” ha sottolineato DDR. Che dopo tre vittorie di fila contro squadre sicuramente alla portata sogna il colpo grosso. Difficilissimo.

Roma-Inter, Inzaghi senza Sensi

In ogni caso, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Simone Togna, Inzaghi non potrà contare su un elemento che, oggettivamente, il campo lo ha visto pochissimo in questa stagione e che è stato sul punto di salutare i nerazzurri proprio in questa sessione di mercato. Stefano Sensi, che è stato vicinissimo al Leicester, non è partito con la squadra alla volta della Capitale.

Ovvio che per Inzaghi non cambia nulla: Sensi nelle gerarchie dell’allenatore è la terza scelta alle spalle di Calhanoglu, titolare inamovibile e poi di Asslani, visto che la posizione di Sensi è proprio quella davanti alla difesa. In casa Roma, comunque, c’è da registrare almeno sotto questo aspetto il rientro di Azmoun dalla Coppa d’Asia. L’iraniano è tornato oggi a Trigoria ed è convocabile. Vedremo quale sarà la scelta di De Rossi che nella giornata di domani diramerà la lista ufficiale.