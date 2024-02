Voltafaccia Lukaku: il Chelsea l’ha fatta grossa

Il futuro di Romelu Lukaku resta un’incognita in vista della prossima stagione. Il Chelsea sembra aver già deciso la strategia in vista della sessione estiva di calciomercato.

Vigilia di Roma-Inter in casa Roma e fari puntati sul grande ex di giornata, Romelu Lukaku. Il centravanti belga è stato il nome più caldo nella scorsa sessione di calciomercato estiva. Dopo la Champions League sfumata il bomber, di proprietà del Chelsea, sembrava pronto a firmare nuovamente con i nerazzurri. Poi la rottura definitiva, e l’accostamento alle manovre della Juventus, prima della svolta che lo ha portato a Roma nelle ultime battute della sessione estiva. Ma il futuro dell’attaccante belga resta un grande punto interrogativo in vista della prossima stagione.

Dopo un’anonima prova nella sfida d’andata, non solo per lui ma per tutta la Roma, Romelu Lukaku cerca riscatto contro l’Inter. Domani pomeriggio allo stadio Olimpico la squadra guidata da Daniele De Rossi affronterà l’Inter di Simone Inzaghi, lanciatissima nella corsa al titolo in Serie A. I nerazzurri hanno quattro punti di vantaggio sulla Juventus, battuta nell’ultimo turno di campionato, ed una gara da recuperare. Solo una sconfitta per la truppa di Inzaghi fin qui in campionato, risalente a fine settembre. La Roma dovrà compiere un’impresa per centrare la quarta vittoria consecutiva, che le consentirebbe di dare un segnale forte nella lotta al piazzamento in Champions League, che può risultare decisivo per la conferma di Lukaku in giallorosso.

Futuro Lukaku, avviso a Roma e Arabia Saudita: il Chelsea non concede sconti

Sul tema del futuro del bomber belga, che fin qui nella Roma ha già siglato più reti della scorsa stagione all’Inter, inciderà molto la qualificazione alla prossima Champions League. Con le sirene dall’Arabia Saudita che non smettono di squillare, campionato a cui lo stesso Lukaku ha aperto le porte, il Chelsea non sembra avere alcuna intenzione di concedere sconti.

Come scrive il quotidiano ‘Leggo’, la squadra londinese continua a chiedere 42 milioni per il cartellino di Romelu Lukaku. Una cifra che spaventa la Roma, unita al pesante ingaggio del bomber belga, e che senza Champions League taglia fuori dalla corsa i giallorossi. Cifre che non fanno tremare i petroldollari sauditi, che in estate possono tentare un nuovo assalto al classe ’93.