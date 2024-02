“Gol Acerbi irregolare”: la rivelazione arbitrale riaccende Roma-Inter

Continuano le polemiche dopo la sfida tra Roma e Inter dello stadio Olimpico. La squadra nerazzurra ha vinto per 2-4, aprendo le marcature con la rete di Acerbi, che ha infiammato le moviole.

La coda lunga di polemiche dopo Roma-Inter sembra destinata a non finire. Al centro delle polemiche c’è Francesco Acerbi, autore della rete che ha sbloccato il big match dello stadio Olimpico. Il difensore nerazzurro ha segnato di testa poco dopo il quarto d’ora di gioco, con il direttore di gara richiamato al Var per analizzare quanto accaduto nei pressi di Rui Patricio. L’estremo difensore giallorosso, nel momento in cui il difensore ha colpito la palla di testa, era in contatto con Marcos Thuram, ma dopo la revisione delle immagini l’arbitro Guida ha convalidato la rete.

Dopo una lunga on-field review, il direttore di gara ha deciso di convalidare la rete di Acerbi. Il difensore nell’occasione si è anche lasciato andare ad un brutto gesto contro i tifosi della Roma, circostanza che ha messo in moto la Procura FIGC, che ha avviato un’indagine nei confronti del difensore. Se il dito medio mostrato ai tifosi avversari rischia di costare caro al difensore interista, arriva un nuovo verdetto sulla rete che ha aperto il match dello stadio Olimpico. Nel momento esatto in cui Acerbi impatta il pallone con la testa, c’è l’attaccante Marcus Thuram attaccato a Rui Patricio, in posizione di fuorigioco ma non valutata attiva dalla squadra arbitrale nell’anticipo di ieri.

Roma-Inter, la moviola Rai sul gol di Acerbi: fuorigioco attivo di Thuram

Di opinione ben diversa è Massimiliano Saccani, ex arbitro di Serie A ed oggi responsabile della moviola nella storica trasmissione Rai, Novantesimo Minuto. L’ex fischietto italiano non ha dubbi sulla rete che ha sbloccato la sfida tra Roma e Inter: il direttore di gara avrebbe dovuto annullare il gol di Acerbi.

Saccani ha evidenziato come da protocollo la rete di Acerbi doveva essere annullata. La posizione di Thuram attaccata a Rui Patricio viene giudicata come fuorigioco attivo in occasione del gol che ha aperto la sfida dello stadio Olimpico.