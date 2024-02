Calciomercato Roma, addio Juventus: firma imminente

Calciomercato Roma, conto alla rovescia per la firma in casa giallorossa e niente Juventus all’orizzonte. Nelle scorse settimane sembrava già scritto il destino del giovane giallorosso.

Nell’ultima sessione di calciomercato invernale la Roma ha prelevato il giovane Huijsen dalla Juventus. Il difensore centrale olandese è stato il primo rinforzo piazzato da Tiago Pinto, che nei giorni scorsi ha salutato la società giallorossa. L’asse con i bianconeri sembrava pronto a nuovi movimenti che coinvolgessero un altro giovane calciatore, pronto a fare il percorso inverso rispetto al centrale classe 2005 arrivato a Trigoria. Quando tutto sembrava definito è però saltata la trattativa per motivi di natura fisica, con l’attaccante che ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Il mese di gennaio, l’ultimo per Tiago Pinto da responsabile del calciomercato in casa Roma, si è aperto con l’arrivo di Dean Huijsen in giallorosso. Il classe 2005 è arrivato nella capitale con la formula del prestito secco dalla Juventus, che sembrava pronta a sua volta ad accogliere un giovane prospetto dalla Roma. Due trattative slegate come ha poi dimostrato la fumata nera legata al futuro dell’attaccante Luigi Cherubini, capitano della Primavera di Federico Guidi e rimasto in giallorosso a causa di problemi fisici. Il classe 2004 ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico al ginocchio.

Calciomercato Roma, la Juve è solo un ricordo: rinnovo in arrivo per Cherubini

Il giovane attaccante, che ha esordito in prima squadra in Europa League, non è andato alla Juventus a gennaio con la Roma che ha da subito deciso di prolungargli il contratto in scadenza. Dopo l’intervento subito al ginocchio sinistro ora il calciatore nato a Tivoli sembra pronto a firmare il rinnovo contrattuale con la Roma.

Lo scrive quest’oggi ‘Il Romanista’, che aggiunge come il ritorno in campo del baby numero 7 sia all’orizzonte. Il giovane attaccante potrebbe tornare a disposizione di Guidi nel mese di marzo, quando la Primavera dovrebbe giocarsi le sue carte nella corsa play off. La Juventus resta solo un ricordo per il giovane giallorosso, pronto a prolungare il suo matrimonio con la Roma a stretto giro di posta.