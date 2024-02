Calciomercato Roma, sfida a Juve e Inter in difesa: 4 milioni

Calciomercato Roma, sfida in Serie A e ostacolo da 4 milioni: corsa a tre per la firma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tanti aspetti meriteranno di essere approfonditi in casa Roma nel corso delle prossime settimane, quando il lavoro di De Rossi permetterà di comprendere l’effettivo stato di salute e forma di una squadra attesa dal doppio impegno europeo nonché dalla necessità di reazione dopo la sconfitta contro l’Inter, giunta al termine di una partita ricca di emozioni e ben giocata da Pellegrini e compagni.

Servirà, adesso, mantenere viva e solida quella compattezza e unità di intenti che, dalla sortita di Mourinho, ha contraddistinto questo nuovo percorso con Daniele in panchina, caratterizzato da cambiamenti tattici e anche dal recupero di diversi elementi importanti, il cui reintegro nel gruppo potrebbe fungere da importante coadiuvante in vista dei prossimi impegni. Frattanto, continua una parentesi decisionale non poco delicata per i Friedkin, attesi dalla ponderazione di decisioni potenzialmente cruciali, a livello dirigenziale e non solo.

Calciomercato Roma, sfida in Serie A per Hermoso: ostacolo stipendio

Se, ad oggi, una certa curiosità è rappresentata anche e forse soprattutto dalle possibilità di assistere ad una permanenza di De Rossi in panchina, è altrettanto giusto evidenziate come non meno attenzione ci sia nei confronti dell’attesa verso l’annuncio del nuovo direttore sportivo, che sta fungendo da vera e propria vexata quaestio in queste prime settimane di assenza ufficiale di Tiago Pinto.

La vacuità lasciata dal GM impedisce ora come ora di poter maturare decisioni a lunga gittata, ma la pienezza della stagione in corso non sta certamente facendo passare in secondo piano la consapevolezza di dover architettare con anticipo diversi aspetti del futuro, anche sul piano del mercato. Parlare della campagna acquisti estiva, ad oggi, sarebbe quantomeno prematuro, ma va anche evidenziato come la Roma, insieme ad altri club, non stia disdegnando diverse occasioni potenzialmente interessanti.

Tra queste, figura quella relativa a Mario Hermoso, eclettico e saggio difensore dell’Atletico Madrid, in scadenza contrattuale a giugno: sul suo conto, arrivano gli ultimi aggiornamenti del giornalista Giorgio Musso, che in diretta a TvPlay ha ribadito gli interessi di Juventus e Inter, oltre che della stessa Roma. Come raccontatovi, lo scenario potrebbe incastrarsi anche con il futuro di Hujisen ma, ad oggi, un avviso importante per i club di Serie A interessati allo spagnolo riguarda soprattutto lo stipendio. Hermoso, infatti, guadagna circa 4 milioni di euro all’anno: cifra non proprio snobbabile alla luce della caduta del Decreto Crescita.