Feyenoord-Roma, c’è Svilar con De Rossi

Feyenoord-Roma, c’è Svilar insieme a Daniele De Rossi. Ecco la decisione della società in vista della vigilia di domani

Domani mattina la Roma sosterrà la consueta rifinitura a Trigoria prima del match contro il Feyenoord e subito dopo partirà alla volta di Rotterdam dove giovedì affronterà la squadra di Slot nello spareggio di Europa League. L’ennesimo incrocio con gli olandesi che fino al momento rievocano dolci ricordi che non stiamo qui a sottolineare.

E, sempre nel pomeriggio di domani, De Rossi parlerà davanti ai giornalisti che seguiranno la squadra. L’appuntamento è direttamente dallo stadio della squadra olandese e insieme al tecnico risponderà alle domande dei cronisti Svilar.

Feyenoord-Roma, Svilar in conferenza insieme a De Rossi

Ora, non c’è nessuna certezza che sarà lui a difendere i pali dal primo minuto contro il Feyenoord, ma questa decisione della società, visto che non è De Rossi che decide chi parlerà con lui, potrebbe essere anche un indizio. Ripetiamo: non c’è nessuna certezza ma anche le voci che da stamattina stanno circolando su un possibile impiego del giovane portiere al posto di Rui Patricio, in scadenza e sicuramente non in forma, potrebbero essere confermate da questa conferenza stampa.

Che alla luce di questo diventa molto interessante e sicuramente da non perdere per nessuna ragione al mondo. Una domanda a Svilar sul suo impiego probabilmente verrà fatta e una domanda identica si potrebbe fare anche a De Rossi. E delle conferme in questo senso dovrebbero arrivare. Intanto oggi a Trigoria come spiegato prima c’è stato anche Smalling che ha lavorato con il resto dei compagni. Anche lui quindi disponibile anche se difficilmente, com0’è ovvio dopo questo lungo periodo di inattività, lo vedremo in campo dal primo minuto.