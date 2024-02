Crisi Lukaku e riunione a Trigoria: l’ha detto davvero

Romelu Lukaku alla ricerca del gol perduto. Il centravanti belga è a secco da tre gare consecutive, ed ha nuovamente deluso contro l’Inter. Riunione a Trigoria e risposta lampo.

La deludente prestazione contro l’Inter ha gettato nuove ombre sul grande ex di giornata, Romelu Lukaku. Il centravanti belga è stato protagonista in negativo nel big match dello stadio Olimpico. Il numero 90 ha sprecato una clamorosa occasione per riportare la Roma sul pareggio, fallendo l’uno contro uno davanti al portiere Sommer. L’occasione per riscattarsi è dietro l’angolo, con la gara di andata in Europa League in casa del Feyenoord in programma domani pomeriggio. Mentre da Trigoria arrivano segnali di fiducia nei confronti del bomber belga, che ha deciso di parlare a Daniele De Rossi e compagni.

Un normale calo nelle prestazioni era preventivabile per Romelu Lukaku, assoluto protagonista della prima parte di stagione della Roma. Il bottino del centravanti belga è già più ricco di quanto messo a referto lo scorso anno con l’Inter. Quest’anno Big Rom ha siglato finora 15 reti in 28 presenze, la scorsa stagione si fermò a quota 14 con 37 gettoni. Dopo l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi, ed il conseguente cambio modulo, la verve offensiva del belga sembra sfocata nelle ultime uscite. Una sola rete nelle prime quattro panchine di DDR in giallorosso, messa segno contro il Verona in casa. Reduce dalla prestazione anonima contro l’Inter, ora il centravanti vuole scrollarsi di dosso il periodo negativo, ed è uscito allo scoperto con una riunione a Trigoria.

Crisi Lukaku, discorso a De Rossi e compagni: retroscena da Trigoria

A svelare il retroscena avvenuto nel centro sportivo di Trigoria è stato il ‘Corriere dello Sport’. Romelu Lukaku ha parlato con De Rossi ed i compagni di squadra, per superare il periodo no e ritrovare costanza di marcature. Sostanzialmente il belga avrebbe lanciato un messaggio che va nel verso del: “Posso dare di più alla squadra“.

Squadra che ha risposto col pieno appoggio al centravanti belga, a partire da De Rossi che in ogni caso con il rientro di Azmoun può iniziare a gestire le forze di Lukaku. La missione è quella di ritrovare il gol già a partire dalla sfida europea di domani in casa del Feyenoord.