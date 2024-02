Juve e Roma ribaltate: contratto triennale e firma gratis

I giocatori in scadenza di contratto rappresentano una manna per i dirigenti di Serie A: le ultime in casa Roma

Impegnata nella lotta per il quarto posto in campionato e attesa dall’andata dall’andata dei preliminari di Europa League contro il Feyenoord, la Roma si appresta a vivere il primo tour de force dell’era Daniele De Rossi. Pronto all’esordio in campo internazionale, l’allenatore giallorosso spera di guadagnarsi la conferma anche in vista della prossima stagione, scavallando l’angusto limite temporale di giugno 2024.

Impegnata in un processo di profonda rivoluzione, la proprietà romanista ha salutato altri professionisti nelle ultime ore, ma non ha ancora ufficializzato il nuovo direttore sportivo. A prescindere da chi occuperà lo scranno di Tiago Pinto, la prossima campagna acquisti sarà ancora una volta caratterizzata da un’attenzione ai costi e un occhio di particolare riguardo sarà rivolto ai giocatori in scadenza di contratto.

Dalla Juve alla Roma: contratto triennale per Hermoso

In tal senso, nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento concreto per Mario Hermoso. In scadenza a giugno con l’Atletico Madrid, il difensore spagnolo ha sin qui ricevuto solamente offerte al ribasso per il rinnovo, rifiutandole tutte. Seguito anche da Inter, Juventus e Napoli, il 28enne mancino ha mercato anche fuori dall’Italia.

In modo particolare in Spagna, dove le ottime prestazioni da difensore centrale e da esterno sinistro hanno calamitato sull’ex Espanyol le attenzioni di diverse squadre. Secondo ‘Jijantes FC’, il Barcellona sarebbe molto interessata al calciatore, ma c’è chi si spinge anche oltre. Il giornalista Ekrem Komur, infatti, parla di un’offerta già pronta. Il club catalano avrebbe proposto un contratto triennale a Hermoso.

In piena spending review, i blaugrana dovranno ancora una volta fare di necessità virtù e in sede di mercato sono pronti ad aggredire il mercato dei parametro zero. Non a caso, per quanto riguarda la mediana, di recente sono tornate di moda le candidature di Adrien Rabiot e Wilfried Ndidi, in scadenza rispettivamente con Juventus e Leicester.