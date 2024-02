Rivoluzione totale in casa Roma, addio immediato

Non si ferma la rivoluzione in casa Roma, con un altro addio immediato già consumato. Dopo il divorzio da Mourinho e Tiago Pinto saluta un altra figura dirigenziale.

Un altro addio immediato in casa Roma, continua la rivoluzione targata Friedkin. Il mese di gennaio è stato abbastanza turbolento in casa giallorossa, con l’ambiente che è stato scosso dall’esonero di José Mourinho a metà mese. Ad inizio febbraio ha salutato anche Tiago Pinto, il cui addio venne annunciato i primi giorni del nuovo anno. Il dirigente lusitano ha concluso, non senza sorprese, la campagna di calciomercato invernale, prima di salutare Trigoria dopo tre anni intensi. Ora c’è un altro addio immediato, con il protagonista in questione che ha già lasciato la società.

La Roma ha cambiato pelle a gennaio, non solo nei calciatori che ne compongono la rosa. L’ultima sessione di calciomercato targata Tiago Pinto si è chiusa con il colpo Tommaso Baldanzi, acquistato a titolo definitivo dall’Empoli. L’arrivo del giovane trequartista indica un nuovo approccio al mercato della società guidata dalla famiglia Friedkin, che continua a mescolare le carte con un nuovo addio nei vertici societari. Dopo la separazione dal tandem portoghese formato da Mourinho e Tiago Pinto, con l’erede di quest’ultimo ancora non indicato, c’è un altro addio già consumato all’interno della società.

Nuovo addio in casa Roma, rivoluzione Friedkin: saluta Pietrafesa

Mentre non sembrano ancora spente le sirene arabe su una possibile cessione della Roma, la società guidata dai Friedkin ha salutato anche il capo della comunicazione del club giallorosso dal 2016. Addio immediato per Luca Pietrafesa, che saluta a due giorni dalla sfida di andata in casa del Feyenoord.

Questo nuovo divorzio vede ancora di più convergere il potere decisionale in mano alla Ceo, Lina Souloukou. L’ex Olympiakos resta sempre più al centro del progetto societario dei Friedkin, ed è stata parte attiva nella sottoscrizione del nuovo sponsor con Riyadh Season. In attesa di segnali ufficiali, che non sono ancora arrivati per l’erede di Tiago Pinto, la Roma dopo sette anni saluta il proprio responsabile della comunicazione, come scrive quest’oggi il quotidiano ‘Il Romanista’.