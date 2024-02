Cessione Roma, Friedkin semina indizi: spunta il sostituto

Friedkin semina indizi di cessione in casa Roma, mentre spunta il sostituto scelto dalla società giallorossa. Ecco le ultime intorno alle manovre della proprietà statunitense.

Dopo aver cambiato la guida tecnica alla Roma nel mese di gennaio, e salutato Tiago Pinto al termine del calciomercato, continuano gli addii in casa giallorossa. L’ultimo a salutare è stato il capo della comunicazione esterna, Luca Pietrafesa. Dopo Mourinho e Pinto, si consuma un terzo addio nel giro di poche settimane in casa giallorossa. E continuano a soffiare i venti di cessione all’orizzonte per la società guidata dalla famiglia Friedkin.

Dopo sette anni la Roma cambia il responsabile alla comunicazione esterna in società. Dalle scorse ore Luca Pietrafesa è stato sollevato dall’incarico assunto nel 2016, ed è solo l’ultimo dei tanti addii messi in atto dalla proprietà Friedkin. Quello che ha fatto più rumore nel passato recente è senza dubbio l’esonero di José Mourinho, una decisione che ha impattato sul tifo giallorosso in modo improvviso. Il tecnico portoghese è stato esonerato da Dan Friedkin, che ha assegnato la panchina a Daniele De Rossi un mese fa, prima di salutare anche Tiago Pinto dopo tre stagioni. E il vento di rivoluzione non si è fermato, ieri ha salutato anche il responsabile della comunicazione, che potrebbe essere sostituito da una figura proveniente dalla politica capitolina.

Friedkin-Roma, aria di cessione: le ultime sui nuovi arrivi in società

Come possibile erede di Pietrafesa, secondo quanto scrive quest’oggi ‘Il Foglio’, spunta la candidatura di Luigi Coldagelli. Quest’ultimo è attualmente il portavoce del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Il quotidiano continua a domandarsi se dietro tutti questi addii non ci sia un’aria di cessione che soffi forte sul futuro della società giallorossa. Impossibili da decifrare le scelte della famiglia Friedkin, in assenza di comunicazioni ufficiali, ma da diversi giorni le sirene dell’Arabia Saudita sembrano squillare all’orizzonte per la Roma.