Dalla Roma all’Inter, sorpasso in serie A e firma low cost

Calciomercato Roma, sorpasso Inter e firma low cost in Serie A. La squadra nerazzurra può tentare il blitz nel campionato italiano nelle prossime settimane.

La Roma di Daniele De Rossi torna in campo per l’andata dei play off di Europa League. Ancora una volta, per la terza stagione consecutiva, i giallorossi incroceranno il Feyenoord di Arne Slot sul proprio cammino europeo. I precedenti sono tutti a favore della squadra giallorossa, ma gli olandesi restano un ostacolo complicato da affrontare. In casa il Feyenoord non perde dai primi di dicembre in campionato, mentre la Roma è reduce dalla prima sconfitta in Serie A dopo l’esonero di José Mourinho. Il primo passaggio a vuoto del nuovo corso DDR in panchina è arrivato sabato scorso, per mano dell’Inter di Simone Inzaghi.

Roma a caccia di riscatto dopo la sconfitta interna subita dall’Inter in campionato. La squadra giallorossa ieri è volata a Rotterdam e tra poche ore scenderà in campo al De Kuip, per l’andata dei play off di Europa League. Dimenticare in fretta la rimonta subita allo stadio Olimpico per mano nerazzurra è l’imperativo per la squadra guidata da De Rossi, al debutto europeo da tecnico giallorosso. Nella sconfitta in campionato tra i peggiori in campo c’è stato il portiere Rui Patricio, che oggi pomeriggio lascerà spazio a Mile Svilar in Europa League. Il portoghese in ogni caso è destinato a salutare la Capitale a fine stagione ed in scadenza di contratto, ed è partito da tempo il casting per l’erede.

Calciomercato Roma, erede Rui Patricio in Serie A: l’Inter piomba su Musso

Diverse piste vedono la Roma attivarsi in Serie A per il post Rui Patricio. In attesa di nuovi segnali di crescita da parte di Svilar, che potrà sfruttare la chance europea, nel campionato italiano ci sono tanti profili accostati ai giallorossi. L’ultimo nome porta a guardare in casa Napoli, dove potrebbe liberarsi Meret a fine anno, ma la lista è corposa.

Oltre ai nomi di Falcone e De Gregorio, recentemente era spuntata la suggestione Musso per la porta giallorossa. L’argentino ha perso il posto da titolare nell’Atalanta, sorpassato da Carnesecchi, e potrebbe lasciare Bergamo per una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Proposto alla Roma, che però non lo vede come prima scelta, ora sembra finito nel mirino dell’Inter di Inzaghi. Secondo ‘Tuttosport’ i nerazzurri potrebbero sceglierlo come vice Sommer la prossima stagione.