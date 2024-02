Vulcano Mourinho, stoccata ai Friedkin e promessa: “Tornerò”

Per la prima volta dopo l’esonero della Roma esce allo scoperto José Mourinho. L’ex tecnico giallorosso riserva una stoccata alla proprietà Friedkin, e promette il ritorno.

Dopo quasi un mese dall’esonero ufficiale deciso dalla proprietà Friedkin, torna a parlare José Mourinho. Era la mattina del 16 gennaio quando la Roma comunicò improvvisamente l’addio al tecnico portoghese, cogliendo di sorpresa tanti tifosi giallorossi. Come di consueto la proprietà statunitense ha operato senza comunicazioni ufficiali, annunciando in panchina la bandiera Daniele De Rossi. In questi minuti è uscito allo scoperto proprio José Mourinho, con una frecciata lanciata alla decisione di esonerarlo da parte dei texani.

Dopo due anni e mezzo la luna di miele tra la Roma e José Mourinho ha conosciuto i titoli di coda. La proprietà Friedkin ha esonerato ufficialmente lo Special One il mese scorso, dopo le due sconfitte contro Lazio e Milan. L’incarico fino a fine stagione è stato affidato a Daniele De Rossi, che tra poche ore farà il suo debutto europeo in panchina. Nel giorno di Feyenoord-Roma, gara valevole per l’andata dei play off di Europa League, il tecnico portoghese rompe il silenzio e riserva una stoccata alla decisione della proprietà statunitense di sollevarlo dalla panchina della squadra giallorossa.

Mourinho rompe il silenzio, messaggio ai Friedkin: “Eliminato da qualcuno che di calcio ne sa poco”

Il tecnico portoghese torna a parlare attraverso una serie di articoli pubblicati dal portale ‘Football.com’, il cui primo è uscito in queste ore. José Mourinho rompe il silenzio dopo l’esonero, dimostrando di non aver digerito la scelta della proprietà Friedkin. Parlando delle fasi finali delle competizioni UEFA: “Non sarò presente a queste fasi finali, non perché sia già stato eliminato. ma perché sono stato “eliminato” da qualcuno che di calcio sa poco.”

Mourinho anticipa anche il ritorno in panchina, senza specificare in quale club ma alludendo alle competizioni UEFA. Ecco le parole dell’ex tecnico della Roma: “Così è la vita, piena di alti e bassi, e io sono in crescita, nonostante il licenziamento inaspettato ed ingiusto. Ma tornerò, e con ancora più entusiasmo e fiducia, per queste sfide Uefa.“