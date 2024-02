Cinque italiane in Champions League: nuova classifica UEFA

Si è chiuso il turno infrasettimanale dedicato alle coppe europee. Dopo gli ottavi di Champions League ieri ci sono stati i play off di Europa League, ecco la nuova classifica UEFA.

La Roma di Daniele De Rossi, al debutto in panchina in una competizione europea, pareggia per 1-1 in casa del Feyenoord. La squadra giallorossa evita la sconfitta e rimanda i giochi a giovedì prossimo, quando la spinta del pubblico di casa sarà totalmente romanista. L’ultima squadra italiana a scendere in campo è stato il Milan di Pioli, che in casa ha travolto per 3-0 il Rennes. Il mercoledì di Champions League ha visto invece la Lazio vincere di misura a sorpresa contro il Bayern Monaco, e si accendono le speranze di vedere cinque club italiani nella prossima edizione della massima competizione europea.

Dalla stagione 2024/25 il formato della Champions League verrà letteralmente stravolto. Le squadre partecipanti passeranno da 32 a 36, con l’addio alla fase a gironi che abbiamo conosciuto finora. Tutte le partecipanti verranno inserite in un girone unico, ed affronteranno otto sfide in base agli abbinamenti per fasce. Il format si allarga ed accende le speranze della Serie A di vedere cinque squadre partecipare al massimo torneo continentale. La qualificazione alla prossima Champions League, traguardo che manca dalla stagione 2018-19, è l’obiettivo stagionale della Roma. Reduce dal play off di andata in Europa League, la squadra guidata da De Rossi è attualmente sesta in classifica in Serie A.

Nuova Champions League, scatto Italia nel ranking: possibili cinque squadre

La squadra giallorossa, reduce in campionato dalla sconfitta interna contro l’Inter, tornerà a giocare in trasferta domenica pomeriggio. La Roma sarà ospite del Frosinone dell’ex Di Francesco, un nuovo incrocio emozionante per Daniele De Rossi. Giallorossi obbligati alla vittoria per non perdere terreno nella corsa al piazzamento in Champions League, mentre l’Italia continua ad essere in vetta nella classifica del ranking UEFA.

Le prime due nazioni per con il ranking UEFA maggiore avranno una squadra in più in Champions League. Ciò significa che in Serie A può bastare anche il quinto posto per accedere alla massima competizione continentale. Ecco di seguito la classifica aggiornata dopo il turno infrasettimanale:

ITALIA 14.714

GERMANIA 13.928

INGHILTERRA 13.875

SPAGNA 12.937

FRANCIA 12.250