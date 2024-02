Emergenza infortuni e niente Roma: squadra decimata

Incubo infortuni prima della partita con la Roma, l’emergenza in difesa è totale. Ecco le ultime dall’infermeria a due giorni dalla sfida alla squadra giallorossa.

Il debutto in panchina in Europa per Daniele De Rossi si è concluso con il pareggio della Roma in casa del Feyenoord. Dopo un buon primo tempo, colmo di occasioni da rete per i giallorossi, gli olandesi hanno trovato il vantaggio grazie ad uno svarione difensivo. Nonostante la beffa, ad un passo dall’intervallo, nella ripresa i biancorossi sono stati raggiunti da Romelu Lukaku, tornato alla rete grazie ad un prezioso assist di Spinazzola. Il prossimo appuntamento in campo per i giallorossi è previsto domenica pomeriggio, in casa del Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Dopo aver affrontato il grande ex Claudio Ranieri, De Rossi si prepara ad un altro incrocio emozionante. Il tecnico della squadra ciociara, Eusebio Di Francesco, è un doppio ex Roma, avendo militato prima da calciatore ( dal 97 al 2001) poi da allenatore per due stagioni. L’apice in panchina per l’ex centrocampista è stato rappresentato dalla vittoria per 3-o della Roma ai danni del Barcellona in Champions League, che ha regalato le semifinali della massima competizione europea. La rimonta dell’Olimpico nel 2018 venne timbrata anche dal gol su rigore messo a segno proprio da Daniele De Rossi. In vista dell’emozionante incontro il tecnico del Frosinone deve fare i conti con una vera e propria emergenza tra infortuni e squalifiche.

Frosinone-Roma, emergenza infortuni per Di Francesco: difensori contati

Eusebio Di Francesco ha la rosa decimata dagli infortuni, ed in difesa non potrà contare per squalifica su Romagnoli contro la Roma. L’elenco degli infortunati è corposo, anche ieri sono rimasti a riposo i vari Cuni, Bonifazi, Ghedjemis e Zortea. Lavoro differenziato per Lusuardi e Oyono.

Come evidenzia l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il tecnico dei ciociari avrà solo quattro difensori di ruolo a disposizione. Possibile che Di Francesco contro la Roma adatti un centrocampista sulla linea davanti al portiere Turati. In casa Roma invece si attende il rientro tra i convocati di Evan Ndicka, fresco vincitore della Coppa d’Africa da protagonista con la sua Costa d’Avorio. I giallorossi torneranno ad allenarsi questo pomeriggio a Trigoria.