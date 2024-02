Roma, blitz dell’agente e ritorno imminente

Roma, blitz dell’agente che magari sperava di vederlo in campo dopo moltissimo tempo: ma il ritorno ormai è imminente

Finalmente, forse, è arrivato anche il suo momento. Non si vede in campo da un periodo lunghissimo, troppo tempo per dei problemi che non sembravano nemmeno così importanti. Ma adesso la situazione si è stabilizzata, e il ritorno è cosa di giorni. Magari anche in questo fine settimana si potrebbe vedere in campo per poi mettersi a disposizione in maniera definitiva.

Nella serata di Europa League si è rivisto allo stadio anche il suo agente, magari sperava di rivederlo anche lui tornare ad essere un calciatore dopo un periodo difficile. Ma dopo la doppia convocazione contro Inter e appunto Feyenoord, la sensazione è che contro il Frosinone domenica sera potrebbe tornare ad essere il suo momento. Quello che molti tifosi della Roma speravano di vedere con largo anticipo ma così, purtroppo, non è stato.

Roma, imminente il ritorno di Smalling

Il fatto che sulle tribune del De Kuip c’era il suo rappresentante, è indicativo: Smalling ormai è pronto al rientro in squadra e potrebbe formare con Mancini la coppia centrale titolare della Roma. C’è anche Ndicka, che è tornato dopo la vittoria della Coppa d’Africa anche se con una vistosa fasciatura che la Roma valuterà con molta attenzione. Ma adesso il focus è sul difensore inglese, fuori dallo scorso 1 settembre – si giocava all’Olimpico contro il Milan – che è pronto, adesso, a tornare in campo.

Come detto forse contro il Frosinone è l’occasione giusta per testare anche quelle che sono le condizioni fisiche dopo un lunghissimo periodo di assenza. Magari per uno spezzone potremmo davvero vedere l’inglese dentro il terreno di gioco dello Stirpe. Una vera e propria apparizione. Sta a De Rossi, ovviamente, decidere il da farsi.