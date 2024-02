Frosinone-Roma, assenza UFFICIALE: la lista dei convocati

Pubblicate le convocazioni ufficiali di Daniele De Rossi per Frosinone-Roma, programmata per Domenica alle 18:00

Attraverso un post pubblicato sul sito ufficiale della Roma sono stati comunicati i convocati di mister De Rossi per la trasferta di Frosinone.

Tante conferme ma anche una sorpresa per i sostenitori capitolini, che si aspettavano di vedere almeno in panchina un componente della rosa che, al contrario, rimarrà nella città eterna.

N’Dicka resta a Trigoria

Se le convocazioni di Smalling e Renato Sanches non dovrebbero più sorprendere, nonostante entrambi manchino in una partita ufficiale da svariate settimane, il popolo giallorosso era piuttosto convinto di poter rivedere Steven N’Dicka in campo, rientrato da poco dal trionfo della Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio. Le voci raccolte fino a pochi minuti fa, infatti, davano sostanzialmente per certa la disponibilità del difensore nato a Parigi per la sfida con i ciociari, ma la lista dei convocati pubblicata non lascia scampo a speculazioni: N’Dicka non sarà neanche in panchina.

Bisogna anche dire, lasciando da parte il legittimo stupore per l’assenza dell’ivoriano, che mister De Rossi ha conosciuto N’Dicka soltanto ieri e, immaginare di usarlo immediatamente, sarebbe stato ancor più sorprendente di lasciarlo a Trigoria. C’è anche da considerare che, con l’arrivo di N’Dicka, l’opzione della difesa a tre torna particolarmente invitante, non tanto come modulo da adottare dal primo minuto, ma come ripiego per mantenere con le unghie e con i denti il risultato acquisito, come in molti tifosi avrebbero desiderato nella sfida con l’Inter di Inzaghi (durante la quale i giallorossi erano in vantaggio alla fine del primo tempo).

A tutto ciò, si aggiunge un dettaglio potenzialmente decisivo, che potrebbe aver influenzato la decisione di DDR. Ieri, sul profilo Instagram di N’Dicka, è comparsa una storia con una foto ritraente N’Dicka intento a festeggiare la vittoria della Coppa d’Africa. Come notato dalla nostra redazione, l’ivoriano aveva la gamba sinistra fasciata, il che potrebbe far pensare ad un affaticamento dovuto al lungo cammino affrontato per alzare la coppa al cielo.